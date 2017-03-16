Президент FIS выступил за участие "чистых" спортсменов из России на ОИ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Вероника Гибадиева. Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что выступает за участие "чистых" российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Каспер принимает участие во встрече Международного олимпийского комитета (МОК) в столице Игр-2018.

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"Я за то, чтобы защитить "чистых" спортсменов. Мы не можем не допускать до Олимпийских игр спортсменов, чья вина не доказана. И не можем лишать права соревноваться по принципу гражданства и паспорта. Для моей федерации это так", — сказал Каспер журналистам, отвечая на вопрос о перспективе участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

"Мы не можем обвинять в чем-то всех мистеров Смитов из-за одного виновного мистера Смита. Я против того, чтобы наказывать невиновных людей. Так делал Гитлер, объявив виновными всех евреев… И все евреи были убиты… Докажите мне, кто был виновен. Паспорт не является доказательством вины", — цитирует его Р-Спорт.

Ранее директор по коммуникациям IBU Пер Ланге заявил о вступлении в силу решения Международного союза биатлонистов лишить Тюмень права принять чемпионат мира 2021 года.