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    Президент FIS выступил за участие "чистых" спортсменов из России на ОИ

    Тема:

    Допинг: WADA vs хакеры (86)

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    Джанфранко Каспер считает, что нельзя "лишать права соревноваться по принципу гражданства и паспорта". Он также выступил против того, чтобы "наказывать невиновных людей".
    Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Вероника Гибадиева. Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что выступает за участие "чистых" российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

    Каспер принимает участие во встрече Международного олимпийского комитета (МОК) в столице Игр-2018.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    REUTERS Christinne Muschi
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    "Я за то, чтобы защитить "чистых" спортсменов. Мы не можем не допускать до Олимпийских игр спортсменов, чья вина не доказана. И не можем лишать права соревноваться по принципу гражданства и паспорта. Для моей федерации это так", — сказал Каспер журналистам, отвечая на вопрос о перспективе участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

    "Мы не можем обвинять в чем-то всех мистеров Смитов из-за одного виновного мистера Смита. Я против того, чтобы наказывать невиновных людей. Так делал Гитлер, объявив виновными всех евреев… И все евреи были убиты… Докажите мне, кто был виновен. Паспорт не является доказательством вины", — цитирует его Р-Спорт.

    Ранее директор по коммуникациям IBU Пер Ланге заявил о вступлении в силу решения Международного союза биатлонистов лишить Тюмень права принять чемпионат мира 2021 года.

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