наверх
25.05.201701:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Смертник из Манчестера был связан с главным городским вербовщиком ИГ - СМИ

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (123)

    (обновлено: )7
    Источники в спецслужбах подтвердили СМИ связь смертника Салмана Абеди, устроившего теракт настадионе в Манчестере, и "боевика с лицом ребенка по имени Рафаэль Хости".
    Террористы Салман Абеди и Рафаэль Хости
    Sky News

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Салман Абеди, устроивший теракт на стадионе в Манчестере, был связан с главным городским вербовщиком террористической группировки "Исламское государство", сообщает телеканал Sky News со ссылкой на документы группировки, попавшие в распоряжение СМИ.

    Ситуация в Манчестере после теракта
    Oli SCARFF / AFP
    Британия: как теракт в Манчестере повлияет на политическую ситуацию

    В документах содержится информация о "боевике с лицом ребенка по имени Рафаэль Хости" из района Манчестера Мосс Сайд, с которым общался Абеди, считается, что он завербовал в группировку сотни человек.

    Читайте и смотрите также — Теракт в Манчестере: подробности

    Источники в спецслужбах подтвердили телеканалу связь Абеди и Хости. Предполагается, что он был убит в прошлом году в Сирии во время ракетного обстрела, но британские власти этого не подтверждают. Во время предполагаемой гибели Хости было 24 года.

    Уже в течение многих лет район южного Манчестера Мосс Сайд "славится" наркодилерами и торговцами оружием, и хотя в последнее время ситуация несколько улучшилась, на смену наркоторговцам и гангстерам пришли пропагандисты ИГ, которые завербовали по меньшей мере 16 человек. Сейчас, по информации телеканала, они воюют на стороне боевиков за рубежом.

    Читайте также: Посеяли кошмар. Крупные теракты в Европе в 2015-2017 годах

    Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек большинство — подростки, считаются пропавшими без вести. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в Манчестере после теракта
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мусор в центре Львова
    Невыносимый мусор Львова