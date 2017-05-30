Без Украины. Путин и Макрон обсудили ситуацию в мире и в Донбассе

РИА Новости Украина

Двусторонние отношения, ситуация в Сирии и в Украине стали основными темами прошедших в понедельник в Париже переговоров президента РФ Владимира Путина с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам российского лидера, во время общения стороны искали точки соприкосновения по основным международным проблемам, и, похоже, их удалось найти.

По итогам прошедших переговоров российский президент рассказал на совместной пресс-конференции, что говорил со своим французским коллегой о двусторонних отношениях, проблемных точках в мире.

"Мы действительно больше говорили о наших двусторонних отношениях, об отношениях России и Евросоюза. Говорили о проблемных точках в мире и пытались найти с господином президентом общность подходов к решению этих сложных вопросов", — сказал Путин на совместной пресс-конференции в Версале.

Российский президент отметил, что Москва и Париж многое оценивают одинаково, но есть и расхождения, страны могут качественно улучшить взаимодействие.

"Восстанавливается товарооборот. Мы сейчас занимались поиском точек соприкосновения по ключевым вопросам международной повестки дня, и как мне кажется, мы их видим. Мы в состоянии общими усилиями двигаться, во всяком случае, попытаться начать общее движение к разрешению ключевых проблем сегодняшнего дня", — сказал Путин по итогам переговоров с Макроном.

Российский президент пригласил своего французского коллегу посетить Россию.

Французский президент в свою очередь отметил, что обмен мнениями с президентом РФ получился открытым и откровенным, стороны в ходе переговоров все друг другу сказали. Он подчеркнул, что для развития отношений России и Франции нужно действовать прагматично и требовательно. При этом он отметил, что спорные вопросы с Москвой могут возникать, но без диалога не может быть продвижения, в том числе и по Сирии, сообщают РИА Новости.

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон

"У нас есть вещи, по которым мы не сходимся во мнениях, но мы высказали это. И главное, мы обсуждали, как нам конструировать совместные действия. Мы должны действовать сообща, потому что если мы не создадим необходимые условия для этого, то мы не сможем продвинуться по вышеупомянутым вопросам, если у нас не будет откровенного искреннего диалога. Иногда в таком диалоге могут возникать спорные вопросы… но если мы этого не добьемся, мы не сможем продвинуться ни по украинскому, ни по сирийскому вопросу", — сказал Макрон.

Он сообщил, что Россия и Франция намерены создать франко-российский форум гражданского общества. Французский президент напомнил, что между Германией и Россией уже действует такой механизм общения, и Москва и Париж также хотели бы пойти этим путем, чтобы молодежь, экономические структуры, научные круги двух стран могли сблизиться.

"Мы это сделаем и назовем это "Диалогом Трианона", если позволите, для того, чтобы сослаться на выставку, которую мы увидим через несколько мгновений", — заявил Макрон (после пресс-конференции президенты отправились на выставку "Петр I. Царь во Франции. 1717 год" во Дворце Большой Трианон).

Одной из проблемных точек на карте мира, о которых шла речь на переговорах, стала Украина, обсуждалось претворение в жизнь минских соглашений.

"Мы говорили о различных деталях и о претворении в жизнь минского процесса. Наше желание состоит в том, и я надеюсь, что президент Путин подтвердит то, что я скажу, мы хотели бы, чтобы в скорейшем времени были проведены переговоры в нормандском формате и чтобы мы обсудили все темы. И в этом нормандском формате мы хотели бы заслушать доклад ОБСЕ о структурирующих элементах происходящих событий", — сказал Макрон.

При этом он отметил, что дискуссии в "нормандском формате", которые позволят участникам дать полную оценку ситуации в Украине, пройдут в ближайшие недели.

Отвечая на вопрос журналистов, Макрон отметил, что новые санкции против России будут введены только в случае эскалации ситуации в Украине, подчеркнув, что он этого не желает.

"Я подтверждаю, что я говорил, что если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но если будет эскалация. Если будет деэскалация, то этого не будет. И я желаю, чтобы была именно деэскалация", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

Путин, отвечая на этот же вопрос, заявил, что санкции в отношении России никак не помогут урегулированию ситуации в Украине, и призвал французские СМИ бороться за отмену всяческих ограничений в мировой экономике.

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"Я хотел бы поблагодарить особенно за вторую часть вашего вопроса. Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины: никак не помогут. Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям СМИ Франции: боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике", — сказал Путин.

Уже после пресс-конференции помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) пройдут на днях по телефону, перед этим будет представлен доклад миссии ОБСЕ по Украине.

В ходе переговоров также обсуждалась ситуация в Сирии. По мнению французского президента, для урегулирования ситуации в этой стране необходимо найти политическое решение, которое было бы инклюзивным и восстановило бы мир в стране. Макрон подчеркнул, что нельзя допустить распада сирийского государства и деградации ситуации.

"Здесь две красных линии: надо быть непреклонными по отношению к использованию химического оружия и по поводу обеспечения гуманитарного доступа для гражданского населения. Я хочу победить в войне с террористами в Сирии и хотел бы, чтобы мы совместно могли построить стабильный мир в Сирии. Мы будем совместно работать над этим", — сказал президент Франции.

Он также отметил, что результаты переговоров в Астане по сирийскому урегулированию были в пользу деэскалации конфликта, но необходимо урегулирование в долговременной перспективе.

Говоря о взаимодействии с Москвой по Сирии, Макрон заявил, что хотел бы укрепить его и вне коалиции.

Российский лидер в свою очередь отметил, что Москва не знает, насколько Париж самостоятелен в решении оперативных вопросов по Сирии, поскольку речь идет о договоренностях между членами возглавляемой США коалиции.

"Насколько Франция самостоятельна в решении вопросов оперативного характера (по Сирии — Ред.), это нам неизвестно, потому что это договоренности между союзниками (по международной коалиции — Ред.), нас в это не посвящают", — сказал Путин по итогам переговоров Макроном.

Касаясь антитеррористического сотрудничества двух стран, российский президент сообщил, что договорился со своим французским коллегой создать рабочую группу для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом.

"Мы сошлись во мнениях, что важнейшей задачей сегодняшнего дня, нашей общей задачей, является борьба с терроризмом. Господин президент предложил создать некую рабочую группу, объединяться делегациями, которые могли бы посетить и Москву, и Париж, и в практическом плане наладить взаимодействие по борьбе с террористической угрозой, которая, безусловно, является чрезвычайно опасной как для нас, так и для европейских стран, включая Францию", — сказал Путин.

На пресс-конференции зашла речь и о российских СМИ — RT и Sputnik, которые не имели доступа к избирательному штабу Макрона. Французский президент объяснил это тем, что эти СМИ якобы распространяли ложную информацию.

"Russia Today и Sputnik, они распространяли ложную информацию, клевету, и я считаю, что они не имели места в моем предвыборном штабе, а все иностранные журналисты, в том числе российские, имели доступ к моему штабу", — сказал Макрон в понедельник на совместной пресс-конференции с Путиным.

Как позже отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не согласны с высказываниями Макрона про Sputnik и RT.

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Ранее штаб Макрона обвинил Sputnik и RT в причастности к распространению информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения ложными и подделкой, а главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера "распространения фейковых новостей" российскими СМИ.