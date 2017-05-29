Путин и Макрон проводят переговоры в закрытом режиме в Версале

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КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон проводят переговоры во французском Версале, сообщает корреспондент РИА Новости.

Макрон встретил Путина у входа в Версальский дворец, два лидера поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатием. Во дворце был выстроен почетный караул, оркестр исполнил короткий марш.

После того, как Путин и Макрон вошли в угловой кабинет для переговоров, президенты снова обменялись рукопожатием для фотографов, затем лидеры двух стран и их делегации расположились в кабинете. Переговоры проходят в закрытом режиме, без прессы.

Напомним, по меньшей мере шесть журналистов, прибывших в Версаль для освещения предстоящей в понедельник встречи президентов РФ и Франции — Владимира Путина и Эммануэля Макрона — остались без зарядных устройств из-за проблем с электричеством в пресс-центре. Так, при включении ноутбуков и телефонов журналисты сталкивались с одной и той же проблемой — зарядные устройства начинали дымиться и искрить. Технические службы оперативно занялись устранением неисправности, обесточив несколько рядов. Однако восстановление электроснабжения в зале для журналистов уже не поможет тем, кто лишился своих зарядников из-за сбоя — их устройства перестали заряжаться от электросети.

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