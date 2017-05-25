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    Перед саммитом G7 Трамп впервые увиделся с Макроном

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (232)

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    Дональд Трамп поздравил своего коллегу с победой на президентских выборах, отметив, что Макрон "провел невероятную предвыборную кампанию и одержал прекрасную победу".
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Во время неформального саммита НАТО в Брюсселе прошла первая встреча президента США Дональда Трампа и новоизбранного лидера Франции Эммануэля Макрона. Встреча произошла в посольстве Соединенных Штатов в Брюсселе.

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    Дональд Трамп поздравил своего коллегу с победой на президентских выборах, отметив, что Макрон "провел невероятную предвыборную кампанию и одержал прекрасную победу".

    На Сицилии в пятницу состоится очередная встреча глав государств и правительств стран "большой семерки". На саммите речь пойдет о борьбе с терроризмом и положении в Сирии, Ливии, Северной Корее и ситуации в Южно-Китайском море, а также ситуации в Украине. Лидеры также обсудят вопросы мировой торговли и глобального потепления.

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