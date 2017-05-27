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    Макрон будет вести "требовательный диалог" с Россией об Украине

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (233)

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    Как заявил французский президент Эммануэль Макрон, он хотел бы в самое ближайшее время созвать "нормандский формат" для обсуждения украинского вопроса.
    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Французский президент Эммануэль Макрон планирует вести "требовательный диалог" с Российской Федерацией в украинском вопросе.

    Эммануэль Макрон
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    Советник Макрона по обороне о его внешнеполитических приоритетах

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    "У меня будет требовательный диалог с Россией. Но это будет диалог", — сказал он, говоря о предстоящей 29 мая в Париже встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, вопрос санкций в отношении РФ и ответных санкций связан с выполнением минских соглашений всеми сторонами.

    "Я подтверждаю этот принцип и поддерживаю его. В то же время необходимо говорить с Россией. Есть много международных сюжетов, которые нельзя урегулировать без требовательного обмена с Россией. И в особенности сирийский вопрос", — сказал он.

    Макрон добавил, что хотел бы в самое ближайшее время созвать "нормандский формат" для обсуждения украинского вопроса.

    Напомним, в итоговой декларации саммита G7 говорится, что страны "Большой семерки" готовы усилить санкции в отношении России по Украине, если потребуется.

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