Страны G7 готовы усилить санкции против РФ - декларация

PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В итоговой декларации саммита G7 говорится, что страны "Большой семерки" готовы усилить санкции в отношении России по Украине, если потребуется.

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"Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Тем не менее мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы повысить стоимость для России, если потребуется", — говорится в декларации.

Ранее сообщалось, что саммит "Большой семерки" завершился в итальянской Таормине, участники приняли итоговую декларацию. На саммите речь шла о борьбе с терроризмом и положении в Сирии, Ливии, Северной Корее и ситуации в Южно-Китайском море, а также ситуации в Украине. Лидеры также обсудили вопросы мировой торговли и глобального потепления.