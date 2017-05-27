Лидеры G7 не могут договориться по торговле и в отношении России - СМИ

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Главы государств и правительств стран G7 не могут согласовать позиции по торговле и в отношении России в конечном коммюнике по итогам саммита, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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По словам источника, дипломаты не могут решить, нужно ли в окончательное заявление включить обязательства по борьбе с торговым протекционизмом. Также они не могут найти решение относительно того, нужно ли будет принять дополнительные меры против России, в случае необходимости.

Странам также не удалось найти общий язык относительно климатических изменений: шесть из семи стран поддерживают Парижское соглашение по изменению климата, подписанное в 2015 году. Для США же будет предоставлено больше времени, чтобы принять решение об их позиции по этому вопросу.

Окончательное коммюнике саммита G7 должно быть опубликовано в субботу.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страны Запада должны занимать твердую позицию в отношении санкций против РФ и быть готовыми к их ужесточению в случае необходимости.