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    В мире

    Лидеры G7 не могут договориться по торговле и в отношении России - СМИ

    (обновлено: )19421
    По словам источника, дипломаты не могут решить, нужно ли в окончательное заявление включить обязательства по борьбе с торговым протекционизмом. Также они не могут найти решение относительно того, нужно ли будет принять дополнительные меры против России.
    Саммит G7 в Сицилии
    REUTERS Tony Gentile

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Главы государств и правительств стран G7 не могут согласовать позиции по торговле и в отношении России в конечном коммюнике по итогам саммита, сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

    Саммит G7 в Сицилии
    Miguel MEDINA / AFP
    Саммит G7: как Запад пытается сшить себя снова

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    По словам источника, дипломаты не могут решить, нужно ли в окончательное заявление включить обязательства по борьбе с торговым протекционизмом. Также они не могут найти решение относительно того, нужно ли будет принять дополнительные меры против России, в случае необходимости.

    Странам также не удалось найти общий язык относительно климатических изменений: шесть из семи стран поддерживают Парижское соглашение по изменению климата, подписанное в 2015 году. Для США же будет предоставлено больше времени, чтобы принять решение об их позиции по этому вопросу.

    Окончательное коммюнике саммита G7 должно быть опубликовано в субботу.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страны Запада должны занимать твердую позицию в отношении санкций против РФ и быть готовыми к их ужесточению в случае необходимости.

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