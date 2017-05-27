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    Меркель и Трамп на полях саммита G7 обсудили ситуацию в Украине

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    Канцлер Германии охарактеризовала атмосферу первого дня саммита "Большой семерки" "конструктивной и очень честной". Она подчеркнула важность принятия заявления о мерах борьбы с терроризмом.
    Саммит G7 в Сицилии
    Filippo MONTEFORTE / AFP

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита G7 в Италии. В ходе встречи лидеры в том числе обсудили ситуацию в Украине, сообщает "Укринформ".

    Саммит G7 в Сицилии
    PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP
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    "Мы еще раз обсудили тему Украины, минского процесса, а также то, как мы можем сообща хорошо работать. Я считаю, тут у нас развивается хорошее сотрудничество", — сказала Меркель журналистам по итогам первого дня саммита.

    В целом канцлер Германии охарактеризовала атмосферу первого дня саммита "конструктивной и очень честной".

    Она подчеркнула важность принятия заявления о мерах борьбы с терроризмом, а также единство участников саммита в вопросе конфликтов в Сирии и Ливии. 

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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