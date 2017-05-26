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    Судьба "Минска": саммит G7 стартовал на Сицилии

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (426)

    (обновлено: )164
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 в Сицилии
    REUTERS Tony Gentile
    Саммит G7 в Сицилии
    PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP
    Саммит G7 в Сицилии
    Filippo MONTEFORTE / AFP
    Саммит G7 в Сицилии
    Filippo MONTEFORTE / AFP
    Саммит G7 в Сицилии
    STEPHANE DE SAKUTIN / POOL / AFP
    Саммит G7 в Сицилии
    Filippo MONTEFORTE / AFP
    Саммит G7 в Сицилии
    Tiziana FABI / AFP
    Саммит G7 в Сицилии
    Miguel MEDINA / AFP
    Саммит G7 в Сицилии
    Mandel NGAN / AFP
    Саммит G7 в Сицилии
    Tiziana FABI / AFP
    Саммит G7 в Сицилии
    Miguel MEDINA / AFP
    Саммит G7 в Сицилии
    Miguel MEDINA / AFP

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    Саммит "Большой семерки" в итальянской Таормине будет самым сложным за последние годы, лидеры стран имеют разные подходы по многим вопросам, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

    "Мы собрались здесь в Таормине, чтобы обсудить наиболее тяжелые международные проблемы. Без сомнений, это будет наиболее сложный саммит "семерки" за многие годы. Не секрет, что лидеры, которые встречаются сегодня, имеют разные подходы по таким темам, как изменения климата и торговля. Но наша роль заключается в том, чтобы ЕС сохранял единство "семерки" по всем направлениям" — заявил он на пресс-конференции перед началом саммита.

    Смотрите также: Экспресс-саммит НАТО в Брюсселе: все участники форума

    "Самое важное, чтобы это единство сохранялось по вопросам сохранения глобального порядка, базирующегося на законах, каждый день мы сталкиваемся со стратегическими проблемами, которые угрожают миру и безопасности в Европе, Азии и на Ближнем Востоке: от войны в Сирии до российской агрессии в Украине до ракетных и ядерных испытаний в Северной Корее и обострения обстановки и милитаризации в Южно-Китайском море", — отметил Туск,

    "Если наша группа потеряет решимость и единство, ситуация в мире выйдет из-под контроля", — заключил глава Евросовета.

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