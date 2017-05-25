Страны G7 рассматривают возможность возобновления работы с РФ - источник

Vincenzo PINTO / AFP

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Партнеры по G7 готовы работать с Россией как с партнером, при условии соблюдения ею принципов международного права, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера.

"На саммите будет обсуждаться политика в отношении России, общая готовность работать с Россией как с партнером при условии, что Россия будет придерживаться глобального международного правопорядка", — заявил источник, добавив, что обсуждение данного блока тем не связано "с пожеланиями канцлера" ФРГ Ангелы Меркель.

"Тема отношений с Россией регулярно играет роль на подобных встречах", — заявил источник. Среди других тем российского блока саммита он назвал "ситуацию в реализации минских соглашений и продолжение работы "нормандского формата".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что выполнение минских соглашений по Украине является условием возвращения России в G7.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году западные участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.