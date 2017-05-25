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    Страны G7 рассматривают возможность возобновления работы с РФ - источник

    (обновлено: )20630
    Источник в ведомстве канцлера ФРГ отметил, что среди тем российского блока саммита он назвал "ситуацию в реализации минских соглашений и продолжение работы "нормандского формата".
    Встреча глав МИД G7 в Лукке
    Vincenzo PINTO / AFP

    КИЕВ, 25 мая – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Партнеры по G7 готовы работать с Россией как с партнером, при условии соблюдения ею принципов международного права, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера.

    "На саммите будет обсуждаться политика в отношении России, общая готовность работать с Россией как с партнером при условии, что Россия будет придерживаться глобального международного правопорядка", — заявил источник, добавив, что обсуждение данного блока тем не связано "с пожеланиями канцлера" ФРГ Ангелы Меркель.

    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    REUTERS Tony Gentile
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых "лидеров" лапшой

    "Тема отношений с Россией регулярно играет роль на подобных встречах", — заявил источник. Среди других тем российского блока саммита он назвал "ситуацию в реализации минских соглашений и продолжение работы "нормандского формата".

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что выполнение минских соглашений по Украине является условием возвращения России в G7. 

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году западные участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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