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    Тиллерсон: чтобы вернуться в G7, РФ должна разрешить ситуацию в Украине

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    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в преддверии саммита G7, который состоится 26-27 мая в итальянском городе Таормине на Сицилии, напомнил об условиях возвращения России в Группу.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Выполнение минских соглашений по Украине является  условием возвращения России в G7, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Саммит G7 состоится 26-27 мая в итальянском городе Таормине на Сицилии.

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    "Они (Россия) были исключены из Группы в связи с ситуацией в Украине, так что для присоединения (к G7) вновь они должны разрешить ситуацию в Украине. И мы довольно ясно дали им понять, что это значит. Это значит продвижение в выполнении минских соглашений и восстановление суверенитета Украины", — сказал Тиллерсон.

    Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году западные участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

    Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнеры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмерку" возвращать".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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