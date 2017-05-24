Киев и Донбасс: прощание вместо реинтеграции

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Пушки в зоне АТО не смолкают, а в Киеве думают над тем, как вернуть Донбасс и каким образом "бороться за умы" жителей неподконтрольных (да и подконтрольных тоже) территорий. О перспективах такой борьбы и о планах необходимых действий говорили на состоявшейся во вторник конференции под многозначительным названием "Реинтеграция Донбасса" в условиях гибридной войны".

Впрочем, в ходе дискуссии выяснилось, что даже само понятие "реинтеграция" в данном случае не заполнено смыслом. Кого и что хотят вернуть – территорию? Имущество? Людей? Или все вместе? Как это сделать в условиях продолжающихся боевых действий? Об этом спросила одна из участниц конференции, попросив внести ясность. Однако четкого ответа не получила.

Реинтегрировать или забор поставить?

Именно о реинтеграции Донбасса надо говорить – в противовес концепции "отрезания", отметила принимавшая участие в работе конференции вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

Она пояснила: некоторые политические силы "не скрывают своей позиции относительно необходимости отрезать эти территории, поставить там заборы, забыть про них, забыть про людей, которые там проживают".

По словам вице-спикера, сторонники "отрезания" продвигают соответствующие законопроекты, которые, правда, пока что "получают уничтожающую реакцию". Тогда как "позиция государства Украина и украинской власти в том, что мы должны бороться за деоккупацию и реинтеграцию этих территорий".

Геращенко подчеркнула, что в процессе борьбы за реинтеграцию очень важны три компонента: безопасность, а также гуманитарная и информационная составляющие. Без решения вопроса безопасности о реинтеграции говорить нет смысла, но и без решения гуманитарных проблем Киеву трудно "бороться за умы".

По мнению политика, "враг хорошо понимает важность гуманитарной ситуации" и потому якобы "блокируются попытки" ее улучшить.

Кто воюет против демократии

Что до информационной составляющей, то Геращенко заявила: "сегодня Российская Федерация внедряет новые формы войны не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира". В качестве подтверждения привела цифры: "российская пропаганда ведется не менее чем на 40 языках мира в 160 стран" (словно такая информационная работа – какое-то преступление).

"Наши международные партнеры начинают осознавать серьезность вызовов", — сообщила вице-спикер, напомнив о заявлениях относительно "вмешательства РФ в выборы в США" и "вмешательства в информационную политику".

По утверждению Геращенко, есть в российской пропаганде "элементы гибридной информационной войны против самой демократии".

Отметим от себя, что после запрета российских соцсетей (не говоря о более ранних запретах книг, фильмов, телеканалов, составления "черных списков" и прочего) официальный Киев мог бы уже и помолчать о демократии. Но… не молчит.

Что касается реалистичности и искренности декларируемых намерений реинтегрировать Донбасс, то вот только один штрих. Нардеп и советник министра информполитики Александр Бригинец пришел на конференцию с пленарного заседания Рады и сообщил: только что депутаты приняли закон, которым установлена квота на украинский язык, 75% на центральном ТВ, 50% на региональных телеканалах. Зал встретил это известие аплодисментами.

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Но можно предположить, что юго-восточные регионы Украины аплодировать такому дискриминационному решению не станут. А на неподконтрольных территориях в очередной раз убедятся в том, что нынешняя украинская власть к поискам компромиссных решений не готова. Что вряд ли будет способствовать распространению "реинтеграционных" настроений.

"Борьба за умы": все запретить

Мало уже введенных запретов в информационной сфере, надо бы продолжить, считает Геращенко.

"В контексте борьбы за умы очень важна информационная политика… У меня есть большой вопрос: почему сепаратистские сайты свободно работают в Украине? У нас журналисты на них ссылаются…", – заявила вице спикер.

Она отметила, что эти ресурсы украинскую армию называют "карателями" и "хунтой", а "святые для каждого украинца события 2014 года" определяют как переворот.

"Конечно, есть вопрос к СНБО, почему этот вопрос не рассматривали во время очевидно правильной дискуссии о российских сайтах… Очевидно, мы будем направлять соответствующие запросы от народных депутатов к СНБО, профильному министерству", — сказала вице-спикер.

Словом, под разговоры о демократии следует ожидать новых запретов, продолжится наступление на свободу прессы и свободу мнений (а мнения ведь разные, и то, что для выгодополучателя всех украинских "революций" является "святыми событиями", для потерпевших — просто переворот). И это — "борьба за умы"?

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

Украинцы не в восторге от запретов. В разделе петиций на сайте президента Украины зарегистрировано 59 электронных обращений об отмене решения о запрете российских социальных сетей и ресурсов, под ними уже собрано более 52 тысяч подписей.