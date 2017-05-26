Экспресс-саммит НАТО в Брюсселе: все участники форума

Главы государств и правительств стран НАТО провели в Брюсселе экспресс-саммит, посвященный требованиям США, и приняли решение о вступлении альянса в коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", о расширении поддержки коалиции и создании антитеррористического подразделения, а также о подготовке национальных планов по увеличению оборонных расходов.

Союзники откликнулись на требования лидирующей страны альянса, военные расходы которой составляют три четверти оборонного бюджета НАТО. В четверг было решено составлять ежегодные национальные планы по увеличению вклада в оборону. В них страны-члены будут указывать, как намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО. Первая серия докладов по выполнению этих планов будет готова к декабрю, и в феврале 2018 года ее изучат министры обороны стран-членов альянса.

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НАТО также решила формально вступить в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ, командование которой осуществляют США. Это решение было принято по инициативе Вашингтона из двух соображений: показать единство альянса в борьбе с терроризмом и представить платформу для координации действий участников коалиции. Генсек напомнил, что альянс не намерен участвовать в боевых действиях против террористов, но как член коалиции сможет участвовать в политической дискуссии ее участников, в том числе по координации и обучению.

Столтенберг сообщил, что лидеры приняли решение создать подразделение по сбору разведданных в рамках борьбы с терроризмом, чтобы улучшить обмен информацией между членами НАТО, в том числе по иностранным боевикам. Генсек также решил назначить высокопоставленного представителя НАТО координатором по выполнению антитеррористического плана альянса.