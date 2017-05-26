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    Экспресс-саммит НАТО в Брюсселе: все участники форума

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (619)

    50
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане). Архивное фото
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Саммит НАТО в Брюсселе
    На церемонии открытия саммита НАТО в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит НАТО в Брюсселе
    На полях саммита НАТО в Брюсселе.
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    Саммит НАТО в Брюсселе
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане) на церемонии открытия саммита НАТО в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане). Архивное фото
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане) на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц саммита НАТО в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Президент США Дональд Трамп (слева) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц НАТО в рамках саммита НАТО в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц НАТО в рамках саммита НАТО в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит НАТО Саммит НАТО в Брюсселе
    Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступает на саммите НАТО в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (слева направо) перед началом церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц НАТО в рамках саммита НАТО в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита НАТО в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Флаги стран-участниц НАТО над офисом НАТО в Брюсселе.
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    Саммит НАТО в Брюсселе
    Офис НАТО в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Офис НАТО в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Melanie Wenger / POOL / AFP
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Melanie Wenger / POOL / AFP
    Саммит НАТО в Брюсселе
    instagram.com/bundeskanzlerin
    Саммит НАТО в Брюсселе
    ERIC FEFERBERG / AFP

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    На церемонии открытия саммита НАТО в Брюсселе.

    Главы государств и правительств стран НАТО провели в Брюсселе экспресс-саммит, посвященный требованиям США, и приняли решение о вступлении альянса в коалицию по борьбе с  террористической группировкой "Исламское государство", о расширении поддержки коалиции и создании антитеррористического подразделения, а также о подготовке национальных планов по увеличению оборонных расходов.

    Союзники откликнулись на требования лидирующей страны альянса, военные расходы которой составляют три четверти оборонного бюджета НАТО. В четверг было решено составлять ежегодные национальные планы по увеличению вклада в оборону. В них страны-члены будут указывать, как намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО. Первая серия докладов по выполнению этих планов будет готова к декабрю, и в феврале 2018 года ее изучат министры обороны стран-членов альянса.

    Читайте также: Саммит НАТО: лидеры Альянса выполнили требования Трампа

    НАТО также решила формально вступить в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ, командование которой осуществляют США. Это решение было принято по инициативе Вашингтона из двух соображений: показать единство альянса в борьбе с терроризмом и представить платформу для координации действий участников коалиции. Генсек напомнил, что альянс не намерен участвовать в боевых действиях против террористов, но как член коалиции сможет участвовать в политической дискуссии ее участников, в том числе по координации и обучению.

    Столтенберг сообщил, что лидеры приняли решение создать подразделение по сбору разведданных в рамках борьбы с терроризмом, чтобы улучшить обмен информацией между членами НАТО, в том числе по иностранным боевикам. Генсек также решил назначить высокопоставленного представителя НАТО координатором по выполнению антитеррористического плана альянса.

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