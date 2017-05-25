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    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых "лидеров" лапшой

    38840
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    Tony Gentile
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    REUTERS Tony Gentile
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    REUTERS Tony Gentile
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    Tony Gentile
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    REUTERS Tony Gentile
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    REUTERS Tony Gentile
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшой
    REUTERS Dylan Martinez

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    На Сицилии в пятницу состоится очередная встреча глав государств и правительств стран "большой семерки". На саммите речь пойдет о борьбе с терроризмом и положении в Сирии, Ливии, Северной Корее и ситуации в Южно-Китайском море, а также ситуации в Украине.

    Лидеры также обсудят вопросы мировой торговли и глобального потепления.

    Читайте также: Санкции против РФ и сирийский капкан для G7

    На Сицилии активисты уже протестуют против политики G7. В городе Таормина устроили маскарад. Активисты в больших масках Трампа, Меркель, Макрона, Абэ и других мировых лидеров устроили своеобразный перфоманс, отведав лапши. Также на акции протеста вышли активисты Green Peace.

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