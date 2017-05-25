Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых "лидеров" лапшой

На Сицилии в пятницу состоится очередная встреча глав государств и правительств стран "большой семерки". На саммите речь пойдет о борьбе с терроризмом и положении в Сирии, Ливии, Северной Корее и ситуации в Южно-Китайском море, а также ситуации в Украине.

Лидеры также обсудят вопросы мировой торговли и глобального потепления.

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На Сицилии активисты уже протестуют против политики G7. В городе Таормина устроили маскарад. Активисты в больших масках Трампа, Меркель, Макрона, Абэ и других мировых лидеров устроили своеобразный перфоманс, отведав лапши. Также на акции протеста вышли активисты Green Peace.