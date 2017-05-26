ДНР предлагает проводить переговоры по Донбассу в онлайн-режиме

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Проведение переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе в онлайн-режиме позволит ускорить процесс выполнения Комплекса мер, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

"Одним из способов ускорить процесс (урегулирования конфликта в Донбассе — Ред.) — вести в режиме онлайн переговоры. Тогда стало бы понятно, что наша позиция четкая и прозрачная", — сказал Пушилин в пятницу журналистам.

Он добавил, что никаких прорывных решений на прошедшей 24 мая встрече в Минске не было.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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