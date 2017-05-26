Донбасс в железнодорожной изоляции со всех сторон

Сергей Иванов — Донецк, для РИА Новости Украина

Пассажирское сообщение между непризнанной республикой и Украиной, а также с Российской Федерацией по-прежнему отсутствует. С 2015 года со станции Ясиноватая (ДНР) в направлении России курсирует единственный пассажирский поезд до приграничной станции "Успенская" в Ростовской области. В РЖД, в свою очередь, также заверяют, что у компании нет пригородных поездов в сообщении между российскими станциями и ДНР – все электрички из Ростова-на-Дону и Таганрога в направлении Донецка следуют только до границы с Донбассом.

Железнодорожная станция Ясиноватая – в свое время крупный железнодорожный узел в Донбассе в советские годы и после, в независимой Украине. С лета 2014 года с началом активных боевых действий Ясиноватая, стали подвергаться массированным артиллерийским обстрелам, в зоне удара оказались и железнодорожные магистрали. До сих пор ожесточенные перестрелки между ополченцами ДНР и украинской армией происходят всего в нескольких километрах от железнодорожного вокзала – в районе так называемой промышленной зоны на участке территории между Ясиноватой и Авдеевкой.

Несмотря на это в настоящее время со станции ежедневно отправляются и прибывают более 20 пар пригородных поездов, и всего 2 пассажирских поезда – "Ясиноватая-Луганск" и "Ясиноватая-Успенская". А вот железнодорожный вокзал Донецка ныне не функционирует и в ближайшее время, очевидно, работать не будет. Главный вокзал столицы Донбасса так же в любой момент может быть обстрелян со стороны бывшего аэропорта, поселков Пески, Опытное, города Авдеевки. Железнодорожное сообщение между Ясиноватой и Донецком осуществляется в объезд через Макеевку и небольшую станцию "Донецк-2"в Калининском районе Донецка, с дальнейшим выходом на Горловку, Иловайск и Амвросиевку.

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К слову, единственный "международный" поезд "Ясиноватая-Успенская" состоит всего из трех плацкартных вагонов общей вместительностью около 200 мест. По пути следования состав делает остановки на станциях Макеевка, Криничная, Харцызск, Иловайск, Кутейниково, Амвросиевка и Квашино. Стоимость проезда из Ясиноватой до пограничного населенного пункта Авило-Успенка составляет около 30 рублей. Далее пассажиры пересаживаются на российские электрички, следующие в ростовском направлении. В то же время в министерстве транспорта ДНР неоднократно заявляли о планах продления маршрута до Таганрога или Ростова-на-Дону, однако дальше заявлений дело не идет. Жители Донецка в свою очередь действительно заинтересованы в скорейшем установлении железнодорожного сообщения с городами Российской Федерации. По мнению дончан железнодорожное сообщение между Россией с Донбассом позволило бы вынужденным переселенцам, покинувшим зону вооруженного конфликта, при желании вернуться домой, а также при необходимости беспрепятственно выезжать по своим делам в близлежащие российские города Ростовской области и юга России.

"Конечно, уже давно ждем, что хоть какое-то движение в Россию начнется. Еще года два назад обещали, что пустят прямые поезда из Донецка в Ростов, говорили, что из Луганска планируют на Москву открыть сообщение, но пока глухо, как в танке, как было, так и осталось. Ездят по ДНР и ЛНР несколько дизель поездов и электричек, и один поезд до границы с Ростовской областью, а дальше уже с пересадками люди добираются. Украина блокирует Донбасс, Россия тоже не решится на наше признание, вот так и живем. Очень неудобно, много лишений и ограничений из-за этой войны и политики", — говорит житель Донецка, Александр.

"Полноценного сообщения по железной дороге с Россией у нас нет, точно так же как нет его с Украиной. Вокзал в Донецке стоит закрытый, туда не заезжает ни один поезд. Там же бои совсем рядом идут, до аэропорта рукой подать. Между Донецком и Ясиноватой всё разбито – рельсы, контактная сеть, вся инфраструктура. Так что, нет здесь никаких поездов из Донецка в Таганрог, всё это чушь. Работает вокзал в Ясиноватой, да и то еле-еле, ездит кое-что по республике, не дальше", — рассказывает житель прифронтового Киевского района Донецка, Иван.

Напомним, накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на источник близкий к правительству Украины сообщила о том, что ориентировочно с 1 июля Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. По словам издания, предлогом для такого решения может стать нежелание российских железных дорог прекратить пассажирские перевозки в России с неподконтрольной Киеву части Донбасса, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом в СМИ отметили, что сейчас из Донецка в российский город Таганрог курсирует электропоезд. В свою очередь в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" официально заявили, что никакого решения насчет прекращения пассажирского сообщения с Российской Федерацией в настоящее время не принималось и даже не рассматривается.