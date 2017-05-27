Саммит G7: как Запад пытается сшить себя снова

Miguel MEDINA / AFP

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

На Сицилии 26 мая стартовал двухдневный саммит лидеров стран G7. В нем принимают участие канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон, японский премьер Синдзо Абэ, глава британского правительства Тереза Мэй и премьер-министр Италии Паоло Джентилони. Политики будут обсуждать самые острые темы, в том числе борьбу с терроризмом, выход Британии из ЕС и нелегальную миграцию.

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Что саммит может изменить во мировой политике, и как повлиять на Украину, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал немецкий политолог Андреас Умланд.

en.delfi.lt Андреас Умланд

Немецкие СМИ пишут, что этот саммит будет проблемным. Почему?

— Я думаю, что главная проблема будет, наверное, единство Запада перед вызовами международных масштабов, перед Китаем, перед проблемой беженцев и прочее. Просто межу Трампом и европейскими лидерами возникло это напряжение, которое придется как-то преодолеть.

А причиной этого напряжения что может стать?

— Это видно было уже на саммите НАТО, что у Трампа, видимо, свое видение международной политики, в том числе и международной торговли, и он выходит своими заявлениями за рамки того, что раньше казалось стандартным для западного мира. И сейчас действительно встает вопрос, как можно сохранить Запад единым на международной сцене.

Трамп назвал Северную Корею мировой проблемой, которую удастся решить. Возможно, есть уже какой-то алгоритм?

— Это, я думаю, немножко отдельная проблема, потому что она не настолько касается Европы. Это больше касается Японии и США. Я думаю, что это не будет каким-то камнем раздора, то есть там, скорее всего, будут единая позиция.

Вчера на саммите НАТО Дональд Трамп не высказал четкой позиции относительно антироссийских санкций. На встрече G7 стоит ждать заявления по этому вопросу?

— Трудно сказать. Я бы тоже хотел услышать что-то конкретное касательно этого, но, с другой стороны, я не думаю, что эти идеи Трампа могут так далеко зайти, чтобы США могли смягчить свою позицию. Потому что не только Трамп определяет внешнюю политику, Конгресс тут тоже имеет большое слово. И в Конгрессе совершенно другие настроения. Там, скорее, позиция ужесточается касательно России.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане). Архивное фото

Помним заявление Трампа о том, что пока Россия не решит вопрос с Крымом и Донбассом, в частности не вернется в G7 и не сформирует "Большую восьмерку".

— Да, я думаю, что так и будет. Россия на долгое время будет исключена из "Большой семерки" или "Большой восьмерки", как это раньше было. Я не думаю, что это измениться.

Украинский вопрос так или иначе будет подниматься на заседании саммита?

— Надеюсь, что этот вопрос будет подниматься. Хотя среди официальных тем, кажется, не было Украины. И тем не менее, наверное, это все-таки один из главных вопросов, как раз что касается единства Запада перед международными вызовами, потому что это как раз самое большая причина напряжения с Россией. Поэтому я надеюсь, что это будет обговариваться и что будет все-таки сохранена единая позиция Запада.

Президент Европейского Совета Дональд Туск ожидает, что страны "Большой семерки" продемонстрируют единство относительно конфликта на Донбассе. Эти ожидания оправданны?

— Я думаю, что в этот момент имеется в виду только, что уже принятые санкции будут продолжены, и что так как со стороны США и Канады, и Японии, так и со стороны ЕС политика будет продолжена. И что не будет какого-то изменения позиции. По крайней мере, не кардинальных изменений.

Если говорить о перспективах, можно предположить, что какие-то решения по будущему "нормандской четверки" могут быть приняты?

— Я, честно говоря, не ожидаю каких-то изменений, потому что единственное изменение, которое могло бы быть, это было бы включение США в эти переговоры. И сейчас Вашингтон настолько сам собой занят, что я не думаю, что США будут такими активными в этом направлении. Трамп сейчас сам под давлением. И не известно, будет ли продолжаться вообще его президентство, будет ли импичмент, и поэтому я думаю, этот "нормандский формат" просто останется, потому что нет других стран, которые могли бы тоже повлиять на ситуацию на Донбассе.

Есть серьезная угроза импичмента Трампа?

— Да, я думаю, что есть довольно серьезная угроза, если это так можно назвать. Сейчас, я даже считаю, что импичмент в течение следующих двух лет более вероятен, чем не импичмент. Это не 100% еще решено, но вот за последние недели столько накопилось информации, что я уже считаю импичмент вероятным.

Если говорить о саммите НАТО, то как на Украине могут сказаться решения, принятые на нем? Среди прочего, звучали заверения, что Альянс будет поддерживать Украину и в дальнейшем.

— Да, это знак позитивный, очевидно. Хотя, это, к сожалению, не означает скорое вступление Украины в НАТО. Это, я думаю, нужно только воспринимать как знак того, что сотрудничество между НАТО и Украиной будет продолжаться. Может быть, даже интенсифицироваться. Но, увы, это нельзя рассматривать как некие заверения в будущем членстве. Парадокс НАТО в том, что, скорее всего, Украина вступит в Альянс, когда ей НАТО уже не настолько нужен будет. То есть когда конфликт с Россией как-то решится.

То есть сотрудничество продолжится на уровне партнерства?

— Да. Будет и партнерство между Украиной и НАТО, и будут всякие другие партнерства между странами-членами НАТО. И Украине их нужно насколько интенсифицировать, чтобы Украина могла повысить свою безопасность без вступления в НАТО. Потому что, к сожалению, пока что членство в НАТО не предвидится.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков заявил, что США может самостоятельно покрывать все расходы НАТО, но Трамп ставит вопрос совершенно по-другому.