Печерский суд вытряс из экс-сотрудников налоговой миллионы гривен

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Из 23 задержанных бывших сотрудников налоговой, подозреваемых в создании налоговых платформ, суд постановил: 12 подозреваемых взять под арест с возможностью внести залог от 3 до 150 млн грн. 7 подозреваемых освобождены из зала суда с электронным браслетом и под залог от 990 тыс. до 15 млн грн; 4 подозреваемых освобождены под личное обязательство являться к следователю по первому вызову. Как заверили в МВД, на решения судей, по которым подозреваемые вышли под личные обязательства или под залог без содержания под стражей, следствие будет подавать апелляцию.

В МВД подсчитали, что общая сумма залога по задержанным бывшим высокопоставленным налоговикам составляет около 350 млн грн.

Печерский райсуд Киева освободил из-под стражи бывшего начальника налоговой службы Луганской области Александра Антипова, обязав в течение 5 дней внести залог в размере 15 млн грн (хотя прокуроры просили залог в 200 млн грн). Если экс-чиновник не внесет вышеуказанный залог в течение 5 дней, ему снова будут выбирать меру пресечения. Пока же на него надели электронный браслет и забрали загранпаспорт.

Экс-начальнику Дарницкой налоговой администрации Юрию Кравченко Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде залога в размере 1 млн грн.

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Экс-главе налоговой в Полтавской области Владимиру Задорожному установили залог в размере 12 млн грн.

Экс-начальника налоговой в Святошинском районе Киева Юрия Мостипана суд отпустил под залог в 1 млн грн.

Экс-руководителя управления Миндоходов и сборов в Харьковской области Андрея Роздайбеду взяли под стражу на два месяца, но с возможностью выйти на своду после залога в 11,6 млн грн.

Бывший глава ГНА в Днепропетровской области Сергей Шинкаренко может избежать 2 месяцев ареста, если внесет 100 млн грн в кассу суда.

Экс-главу Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка оставили под стражей с альтернативой залога 100,32 млн грн.

После внесения 1 млн грн залога будет свободен бывший начальник Днепропетровской городской налоговой инспекции Андрей Липинский, если не хочет провести 2 месяца в СИЗО.

Или изолятор, или 2 млн грн залога — суд вынес постановление для экс-начальника ГНИ в Приморском районе Одессы Ольге Фроловой.

Хоть военная прокуратура просила залог 7 млн грн экс-заместителю начальника ГУ Министерства доходов и сборов в Харьковской области Татьяне Масловой, суд освободил ее и под залог почти в 1 млн грн.

А вот бывшего начальника налоговой Подольского района Киева Алексея Ярошенко Печерский суд отпустил под личные обязательства.

Повезло и бывшему главе Государственной налоговой администрации в АР Крым Константину Циркуну — его отпустили под личное обязательство, хотя прокуроры требовали залог в размере 31 млн грн. Подозреваемый так же, как и Ярошенко, должен являться по приглашению следователя, а также сдать загранпаспорт.

Отделался легким испугом и экс-начальник Харьковской областной государственной налоговой инспекции Андрей Криволапов, которого отпустили под личные обязательства.

Печерский райсуд также освободил под личное обязательство бывшего начальника налоговой инспекции в Шевченковском районе Киева Виктора Башука, хотя военная прокуратура просила арестовать его с возможностью внесения залога в 200 млн грн.

Напомним, утром 24 мая чуть ли не в прямом эфире правоохранители и военные прокуроры провели около 400 обысков в 15 областях. Изъяты наличные, драгоценности и тому подобное.