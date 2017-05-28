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    Макрон заявил, что наладит "теплые отношения" с Трампом и уважает Путина

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    Макрон - новый президент Франции (235)

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    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что лидеры США, России и Турции "придерживаются политики силы", но его это "не беспокоит", так как он не верит "в дипломатию публичных оскорблений".
    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон сможет наладить теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом и добавил, что также уважает Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью изданию Journal du Dimanche.

    Эммануэль Макрон
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    Советник Макрона по обороне о его внешнеполитических приоритетах

    "Тот Дональд Трамп, с которым я встретился, имел желание понимать и слушать. Он более открытый, чем о нем думают, он любит прямой контакт и он способен менять позицию", — сказал Макрон. Он отметил, что сможет наладить с Трампом "теплые отношения".

    Также Макрон прокомментировал свое отношение к России. "Я уважаю Россию, и я пригласил Владимира Путина в рамках 300-летних дипломатических отношений", — сказал президент Франции, отметив, что с Россией у него будет "требовательный диалог".

    Макрон отметил, что лидеры США, России и Турции "придерживаются политики силы", но его это "не беспокоит", так как он не верит "в дипломатию публичных оскорблений". Макрон выступил за двусторонний диалог и заявил, что его метод — организовать новые встречи для достижения прогресса.

    Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон планирует вести "требовательный диалог" с Российской Федерацией в украинском вопросе.

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