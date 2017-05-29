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    Перед встречей Путина и Макрона в Версале возникли проблемы с электричеством

    (обновлено: )14311
    При включении ноутбуков и телефонов журналисты сталкивались с одной и той же проблемой - зарядные устройства начинали дымиться и искрить. Технические службы оперативно занялись устранением неисправности, обесточив несколько рядов.
    Клавиатура ноутбука
    CC0 Public Domain

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. По меньшей мере шесть журналистов, прибывших в Версаль для освещения предстоящей в понедельник встречи президентов РФ и Франции — Владимира Путина и Эммануэля Макрона — остались без зарядных устройств из-за проблем с электричеством в пресс-центре, передает РИА Новости.

    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в канцелярии в Берлине
    Tobias SCHWARZ / AFP
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    Для журналистов в Версале огородили часть галереи батальной живописи, где установили столы и электрические розетки.

    При включении ноутбуков и телефонов журналисты сталкивались с одной и той же проблемой — зарядные устройства начинали дымиться и искрить. Технические службы оперативно занялись устранением неисправности, обесточив несколько рядов.

    Однако восстановление электроснабжения в зале для журналистов уже не поможет тем, кто лишился своих зарядников из-за сбоя — их устройства перестали заряжаться от электросети.

    "Сеть мы починим, а вот что вам делать с зарядниками, я вам сказать не могу", — сказал РИА Новости представитель технической службы.

    В понедельник президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут переговоры в Версале, на которых обсудят двусторонние отношения, урегулирование кризисов в Украине и Сирии, а также другие международные проблемы.

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