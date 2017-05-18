Что в "Дорожной карте" реформирования ЕС Меркель и Макрона

Tobias SCHWARZ / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

На встрече нового президента Франции с канцлером ФРГ в Берлине лидеры стран согласовали ряд вопросов и анонсировали "Дорожную карту" по углублению сотрудничества в рамках ЕС. Для проведения реформ отсутствует общая стратегия в условиях кризисов ЕС, страны которого раздираемы распрями.

Президент Франции Эммануэль Макрон находился с визитом в Берлине в понедельник у канцлера Германии Ангелы Меркель с целью улучшения отношений двух стран, и наметить "новый курс" для Европы. Макрон еще кандидатом в президенты неоднократно приезжал в Германию и выступал за решение европейских вопросов с опорой на франко-немецкую ось, передает французский ресурс L'OBS.

Лидеры дали в Берлине старт разработке "Дорожной карты" для укрепления Евросоюза и еврозоны. Об этом лидеры двух стран объявили на совместной пресс-конференции в Берлине в понедельник, 15 мая, в ходе первого визита Макрона за рубеж в качестве президента.

По словам Меркель, Евросоюз переживает непростые времена, но сильная Франция поможет их пережить. Канцлер заверила, что готова тесно сотрудничать с Парижем над разработкой "дорожной карты" по более глубокой интеграции стран ЕС, передает Радио Свобода.

В свою очередь, Макрон призвал реформировать Евросоюз уже в ближайшие месяцы. По его словам, в единой Европе должно быть меньше бюрократии. Макрон также анонсировал "крупные реформы" во Франции.

Во время предвыборной кампании Макрон предлагал "лучше проработать интеграцию стран зоны евро". Он также выступал за перераспределение финансовой ответственности за проблемы южных стран еврозоны: Греции, Италии и Португали, передает Радио Свобода.

Наряду с этим, к его предложениям о реформе ЕС относятся, по меньшей мере, осторожно. Наличие германо-французского тандема в ЕС не означает, что позиции Берлина и Парижа совпадают во всем. Идеи Макрона подразумевают, в том числе распределение финансовой ответственности за проблемы южных стран ЕС: Греции, Италии и Португалии. "Эти идеи совершенно не устраивают богатую, но прижимистую Германию, другой локомотив европейского проекта", — пишет издание Politico.eu.

Германия хотела бы от Макрона и его будущего правительства, чтобы они, прежде всего, занялись решением экономических проблем самой Франции, а именно сокращением государственных расходов и либерализацией "социалистического" трудового законодательства, пишет BBC.

Макрон предлагает ввести единый бюджет и должность министра финансов стран еврозоны, а также создать отдельный парламент этих стран. Министр мог бы распоряжаться общей многомиллиардной казной 19 стран еврозоны, то есть осуществлять инвестиции в совместные проекты. Однако, по-разному относятся к предложениям другие страны ЕС.

Меркель уже поддержала призыв Макрона к созданию новой европейской инвестиционной программы, которая в идеале позволила бы ускорить рост экономик Евросоюза.

О предложениях Макрона об ускоренной интеграции стран еврозоны Меркель высказалась осторожно, заявив, что пока не видит причин менять нынешнюю политику ФРГ. Поддерживая предложение Макрона о парламенте еврозоны, соратники по партии и правительству Германии Ангела Меркель и министр финансов и однопартиец Меркель Вольфганг Шойбле, как передает ВВС, "немного по-разному отнеслись к идеям Макрона".

В то время как Шойбле, хочет сопровождать их режимом бюджетной экономии, Макрон, наоборот, — наращиванием инвестиций в инфраструктуру еврозоны. Он предлагает Берлину сделку: Франция проводит реформы и санирует бюджет, в то время как Германия наращивает инвестиции и содействует превращению еврозоны в "ядро ЕС" (ЕС "двух скоростей"), сообщает DW.

По плану Макрона из структурного фонда еврозоны, в случае нового кризиса можно было бы также оказывать помощь попавшим в затруднительное положение странам еврозоны. Без такого финансового перераспределения, считает он, "валютный союз когда-нибудь развалится, и период объединенной Европы закончится", передает DW.

С предложением учреждения поста министра финансов еврозоны в свое время выступал и Шойбле, хотя его функцию он видел в том, чтобы "следить за тем, чтобы страны-члены не тратили слишком много". А вот идею общего фонда стран еврозоны Шойбле, похоже, готов обсуждать. В Париже по крайней мере как шаг навстречу плану Макрона "реформы в обмен на инвестиции" расценили предложение Шойбле учредить для еврозоны "своего рода аналог Международного валютного фонда", передает немецкий ресурс.

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Выпуск единых облигаций государственного займа, за которые ратует Макрон, отвечать по которым должны были бы сообща все страны еврозоны позволили бы отдельным странам, в частности, Италии и самой Франции, брать госзаймы на финансовых рынках под более низкий процент, чем сейчас, что снизило бы нагрузку на их бюджеты.

Шойбле пресекает всякие разговоры на тему евробондов, опасаясь, что "партнеры Германии наберут дешевых кредитов, а отдуваться придется налогоплательщикам". Вместе с тем Берлин объективно заинтересован в успехе намеченных Макроном реформ — как внутренних экономических, так и в рамках еврозоны, передает DW.

Другие страны Евросоюза традиционно по-разному относятся к идее "двухскоростной Европы", продолжением которой, по сути, являются идеи Макрона. Так, Польша высказалась против двухскоростной интеграции, хотя эта страна сама не торопится заменить злотый на евро. Варшава опасается, что с формированием ядра ЕС в виде стран еврозоны она утратит часть влияния на общие решения ЕС, передает BBC.

Наряду с этим, идея Европы "двух скоростей" нуждается в выработке принципов и механизмов "европейского ядра" и "Большого ЕС". Однако, чтобы провести реформы нужны хотя бы временная стабильность и имплементация реформ, общая стратегия, которая, по мнению многих западных экспертов, отсутствует.

По мнению ряда западных экспертов, проводя переговоры о различных договоренностях о свободной торговле, ЕК выступал с позиций собственной идеологии, а ЕС превратился, по сути, в инструмент ФРГ, зачастую в ущерб другим странам евроблока. Доминирующее положение ФРГ в ЕС и служащий ее интересам федерализм стали одними из основных аргументов в пользу Brexit.

При этом проблем существует немало, и инициативу в ЕС перехватывают центробежные силы, как в Великобритании, и национализм, как в Польше. Что касается Еврсоюза, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель хотят, чтобы "Европа сама была в состоянии урегулировать кризисы, например, миграционный. ЕС должен реагировать на события, а не впадать в ступор", — сообщает L'OBS.

Как передает DW, в еврозоне существующим положением дел недовольны многие. Немцы чувствуют себя "дойной коровой", отмечает Экхард Любкемайер из берлинского Фонда науки и политики (SWP), а остальные видят в Германии ревизора, навязывающего остальным немецкую финансовую дисциплину.

После выхода Великобритании вес ФРГ возрастет. Задача нового французского президента предотвратить это, не допустить превращения Европы в "немецкую Европу", отмечают эксперты.

По мнению экспертов DW, в скором будущем французская экономика догонит немецкую. Зато в сфере оборонной политики и политики безопасности ситуация останется обратной. Париж тратит больше в процентном отношении на оборону (1,8% ВВП, Германия — 1,2%). К тому же у Франции есть ядерное оружие и постоянное место в Совете Безопасности ООН.

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"Если Германия служит якорем валютного союза, то Франция после Brexit должна стать якорем европейского оборонного союза, — указывает Экхард Любкемайер. — Это сделало бы Европу более дееспособной и независимой от США и служило бы выравниванию баланса сил в германо-французских отношениях".

Дело тормозят выборные циклы: пока не пройдут июньские парламентские выборы во Франции и сентябрьские выборы бундестага в Германии, о серьезных решениях и реформах говорить невозможно.

Меркель и Макрон в ходе встречи в Берлине договорились, что ключевые министры двух государств встретятся для обсуждения сотрудничества и совместного плана преобразований вскоре после парламентских выборов во Франции, которые пройдут в середине июня.