В понедельник Путин и Макрон обсудят мирное урегулирование в Донбассе

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут переговоры в Версале, на которых обсудят двусторонние отношения, урегулирование кризисов в Украине и в Сирии, а также другие международные проблемы.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин поедет в Париж по приглашению Макрона. В Версале открывается подготовленная Государственным Эрмитажем выставка, посвященная 300-летию первого визита российского монарха Петра Первого во Францию, которую и посетят два лидера. Макрон предложил отметить трехвековой юбилей поездки Петра Первого в ходе телефонного разговора с Путиным 18 мая, сообщил Ушаков. По его словам, в привязке к совместному посещению выставки произойдет знакомство двух лидеров, их неформальные переговоры в достаточно узком составе, "чтобы лучше почувствовать нюансы позиций России и Франции и установить рабочий контакт", после планируется встреча в более широком составе, а потом пресс-конференция.

Ушаков заявил, что никаких документов подписывать по итогам визита не планируется. "Это первая встреча, и президенты хотят именно познакомиться, лучше узнать друг друга и договориться о последующих контактах, в ходе которых, несомненно, будут и подписания, и договоренности, и документы. А это — неформальная встреча с довольно обширной повесткой дня", — сказал он.

После этих переговоров и посещения выставки Путин поедет в российский духовный центр в Париже, в открытии которого он не принимал участие "по известным обстоятельствам", сказал Ушаков. Он напомнил, что центр открылся 19 декабря прошлого года, и изначально было приглашение со стороны французского руководства посетить мероприятие, но поездка не состоялась.

Второй тур выборов президента Франции прошел 7 мая. Согласно окончательным данным МВД страны, основатель движения "Вперед", позднее переименованного на "Вперед, республика", Макрон одержал верх с результатом 66,1%. Четырнадцатого мая он официально вступил в должность главы государства.

Значительную часть беседы, как отметил Ушаков, лидеры посвятят украинскому урегулированию. Он отметил, что обсуждение этого вопроса будет иметь важное значение и в контексте недавних контактов Макрона с европейскими лидерами.

Ушаков напомнил, что во время последнего телефонного разговора лидеров "нормандского формата", когда действующим президентом Франции являлся Франсуа Олланд, была достигнута договоренность, что новый лидер республики подключится к этой работе. Кроме того, эта тема активно обсуждалась в ходе состоявшегося 15 мая визита Макрона в Берлин.

По словам Ушакова, Путин представит точку зрения России на развитие внутриукраинского кризиса. "Но главное, что мы ожидаем, — президенты еще раз подтвердят необходимость самой плотной и активной совместной работы в рамках "нормандского формата" и безальтернативность минских договоренностей", — сказал Ушаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал журналистам, что Путин выступает за продолжение работы в нормандском формате, пессимизм вызывает нынешняя позиция Украины по реализации минских соглашений.

Макрон на минувшей неделе провел телефонный разговор с президентом Петром Порошенко, кроме того, Макрон уже был с визитом в Берлине, где провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.