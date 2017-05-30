Главред Sputnik и RT ответила на обвинения Макрона

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил в клевете Sputnik и RT.

"Если следовать логике Макрона, то все мейнстримовские СМИ надо высылать из России", — написала Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

В комментарии на телеканале "Россия 1" Симоньян добавила, что по логике Макрона "из России нужно выдворить вообще все западные СМИ, потому что абсолютно все западные СМИ, абсолютно всегда против (президента РФ Владимира) Путина и всегда агитируют за российскую оппозицию, тем самым, безусловно, пытаясь вмешиваться в наши выборы".

"Мы при этом не были против Макрона, мы были не за Макрона. Когда французские ведущие газеты в "день тишины" нарушали закон в день выборов во Франции, выходили с заголовками "Умоляю, голосуйте за Макрона", мы пытались сохранять хоть какую-то взвешенность, и за это нас заклеймили пропагандой, просто потому, что мы не были за него", — отметила она.

Симоньян подчеркнула, что "ни одного ложного сообщения на RT не было ни разу, никаких доказательств не существует", поэтому с тем, кто говорит обратное, в том числе "окружение" Макрона, телеканал собирается судиться. Также за свои слова в адрес RT придется отвечать и тому участнику программы, "который объявил нас в федеральном эфире лживыми пропагандистами".

"При этом фактов лжи нет и не может быть, мы крайне точно обращаемся с информацией, это очень важно, потому что мы знаем, что нас будут ловить за руки, за ноги, за какие угодно части тела, используя эту фишку, что Россия собирается влиять на выборы, русские пропагандисты везде, уши русских то хакеров, то пропагандистов торчат из любого избирательного бюллетеня, и это становится абсолютно модной тенденцией в их собственной внутриполитической предвыборной борьбе", — отметила она.

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"Навешивая ярлык "фейковых новостей" на любое новостное сообщение, с которым он не согласен, президент Макрон создает опасный прецедент, который угрожает и свободе слова, и журналистике в целом", — подчеркнула Симоньян.

В ходе пресс-конференции по окончанию переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что "распространяли ложную информацию, клевету". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не согласны с высказываниями Макрона про Sputnik и RT.

Штаб Макрона обвинил Sputnik и RT в причастности к распространению информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения ложными и подделкой, а главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера распространения фейковых новостей российскими СМИ.