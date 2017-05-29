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    Фотоленты

    Фотоитоги 29 мая: смертельный ураган в Москве, встреча Путина и Макрона, закрытие Канн

    (обновлено: )91
    Последствия урагана в Москве
    Последствия урагана в Москве
    Последствия урагана в Москве
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Служба безопасности Украины провела обыски в киевском и одесском офисах интернет-компании Яндекс Украина.
    В результате масштабного наводнения на Шри-Ланке погибли 164 человека, еще 104 человека числятся пропавшими без вести.
    Львов утопает в мусоре.
    Пресс-служба компании Киевэнерго сообщила, что прорыв трубы в понедельник в Голосеевском районе столицы произошел во время гидравлических испытаний. Ранее в соцсетях появились фотографии с места масштабного прорыва трубы. Сообщалось, что из дома, в котором выбиты в результате ЧП окна, выселяют жителей.
    Мегамарш в вышиванках в Киеве в честь Дня города.
    Пробег под каштанами в честь Дня Киева.
    Участники шествия в честь Дня героев во Львове.
    Последствия урагана в Москве
    Сломанное ураганом дерево в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия урагана в Москве
    Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия урагана в Москве
    Сломанное ураганом дерево, во дворе жилого дома в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон.
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон.
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Жюри программы "Особый взгляд": французский актер Реда Катеб, председатель жюри американская актриса Ума Турман, художник-постановщик международного кинофестиваля в Чехии Карел Ох и египетский режиссер Мохамед Диаб (слева направо) на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Служба безопасности Украины провела обыски в киевском и одесском офисах интернет-компании Яндекс Украина.
    Служба безопасности Украины провела обыски в киевском и одесском офисах интернет-компании "Яндекс Украина".
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    В результате масштабного наводнения на Шри-Ланке погибли 164 человека, еще 104 человека числятся пропавшими без вести.
    В результате масштабного наводнения на Шри-Ланке погибли 164 человека, еще 104 человека числятся пропавшими без вести.
    REUTERS
    Львов утопает в мусоре.
    Львов утопает в мусоре.
    Украинское фото
    Пресс-служба компании Киевэнерго сообщила, что прорыв трубы в понедельник в Голосеевском районе столицы произошел во время гидравлических испытаний. Ранее в соцсетях появились фотографии с места масштабного прорыва трубы. Сообщалось, что из дома, в котором выбиты в результате ЧП окна, выселяют жителей.
    Пресс-служба компании "Киевэнерго" сообщила, что прорыв трубы в понедельник в Голосеевском районе столицы произошел во время гидравлических испытаний. Ранее в соцсетях появились фотографии с места масштабного прорыва трубы. Сообщалось, что из дома, в котором выбиты в результате ЧП окна, выселяют жителей.
    Украинское фото
    Мегамарш в вышиванках в Киеве в честь Дня города.
    Мегамарш в вышиванках в Киеве в честь Дня города.
    УНИАН
    Пробег под каштанами в честь Дня Киева.
    Пробег под каштанами в честь Дня Киева.
    УНИАН
    Участники шествия в честь Дня героев во Львове.
    Участники шествия в честь Дня героев во Львове.
    УНИАН

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    Сломанное ураганом дерево в Москве.

    В Москве из-за ураганного ветра, который пронесся городом в понедельник, семь человек погибли и около 70 пострадали. Ветер повалил более 400 деревьев, очевидцы говорят о множестве поврежденных автомобилей.

    В сервисе Яндекс.Пробки сообщили, что ураганный ветер стал причиной резкого скачка загруженности на дорогах Москвы. Пробки начали стремительно расти с 15:20 и за полчаса выросли на 2 балла, достигнув отметки в 6.

    Также ураган повредил один из храмов Подмосковья – сильный ветер вырвал крест на центральном куполе храма Рождества Богородицы в подмосковном Королеве.

    Читайте также: Вятрович и институт Нацпамяти вводит моду на свастику в Facebook

    Переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Версале закончились, они длились почти три часа — больше, чем планировалось.

    Переговоры, запланированные на два часа, продолжались около трех часов, 2 часа 50 минут. По итогам запланирована пресс-конференция двух лидеров.

    В понедельник Путин прибыл в Версаль для проведения переговоров по приглашению Макрона. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президенты планируют обсудить двусторонние отношения, борьбу с терроризмом. Песков также подчеркивал, что вопрос осужденных в РФ украинцев не стоит в повестке переговоров Путина и Макрона, но российский лидер даст французскому коллеге исчерпывающее объяснение, если эта тема будет поднята.

    Читайте также: Каннский фестиваль, неожиданные итоги: шведская победа, приз Звягинцева

    В Каннах завершился юбилейный международный кинофестиваль, главную награду которого в этом году получил фильм "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда. 

    Гран-При вручили французу Робену Кампийо, который снял картину "120 ударов в минуту" про борьбу сексуальных меньшинств с ВИЧ в Париже начала 1990-х. Лучшим режиссером, по мнению жюри, стала София Коппола, участвовавшая в фестивале с фильмом "Роковое искушение".

    Приз за лучший сценарий вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Убийство Священного оленя" и шотландке Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был".

    Приз жюри ушёл российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за картину "Нелюбовь". Лучшим актером признан Хоакин Феникс, который сыграл молчаливого детектива в фильме "Ты никогда здесь не был", а лучшей актрисой стала Диана Крюгер за роль потерявшей своих родственников женщины в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда". Спецприз жюри в честь семидесятилетия фестиваля вручили Николь Кидман, которая участвовала в основном конкурсе киносмотра с двумя картинами.

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