Фотоитоги 29 мая: смертельный ураган в Москве, встреча Путина и Макрона, закрытие Канн

В Москве из-за ураганного ветра, который пронесся городом в понедельник, семь человек погибли и около 70 пострадали. Ветер повалил более 400 деревьев, очевидцы говорят о множестве поврежденных автомобилей.

В сервисе Яндекс.Пробки сообщили, что ураганный ветер стал причиной резкого скачка загруженности на дорогах Москвы. Пробки начали стремительно расти с 15:20 и за полчаса выросли на 2 балла, достигнув отметки в 6.

Также ураган повредил один из храмов Подмосковья – сильный ветер вырвал крест на центральном куполе храма Рождества Богородицы в подмосковном Королеве.

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Переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Версале закончились, они длились почти три часа — больше, чем планировалось.

Переговоры, запланированные на два часа, продолжались около трех часов, 2 часа 50 минут. По итогам запланирована пресс-конференция двух лидеров.

В понедельник Путин прибыл в Версаль для проведения переговоров по приглашению Макрона. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президенты планируют обсудить двусторонние отношения, борьбу с терроризмом. Песков также подчеркивал, что вопрос осужденных в РФ украинцев не стоит в повестке переговоров Путина и Макрона, но российский лидер даст французскому коллеге исчерпывающее объяснение, если эта тема будет поднята.

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В Каннах завершился юбилейный международный кинофестиваль, главную награду которого в этом году получил фильм "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Гран-При вручили французу Робену Кампийо, который снял картину "120 ударов в минуту" про борьбу сексуальных меньшинств с ВИЧ в Париже начала 1990-х. Лучшим режиссером, по мнению жюри, стала София Коппола, участвовавшая в фестивале с фильмом "Роковое искушение".

Приз за лучший сценарий вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Убийство Священного оленя" и шотландке Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был".

Приз жюри ушёл российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за картину "Нелюбовь". Лучшим актером признан Хоакин Феникс, который сыграл молчаливого детектива в фильме "Ты никогда здесь не был", а лучшей актрисой стала Диана Крюгер за роль потерявшей своих родственников женщины в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда". Спецприз жюри в честь семидесятилетия фестиваля вручили Николь Кидман, которая участвовала в основном конкурсе киносмотра с двумя картинами.