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    Разрушительный ураган в Москве: погибли семь человек

    (обновлено: )81608
    По последним данным, в результате разрушительного урагана погибли шесть человек, еще 40 получили ранения разной степени тяжести.
    Последствия урагана в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. По факту гибели людей во время урагана в Москве проводятся доследственные проверки, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

    По данным СК, семь человек погибли из-за урагана в столице.

    ​"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводятся доследственные проверки. Следователи проводят осмотры мест происшествий, устанавливают личности погибших. Опрашиваются очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала Иванова.

    ​Мэр Москвы Сергей Соблянин сообщил, что более 40 человек обратились за медицинской помощью в Москве из-за урагана.

    Напомним, ранее сообщалось о масштабном наводнении на Шри-Ланке, в результате которого погибли 164 человека, еще 104 человека числятся пропавшими без вести.

    Смотрите также: Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести

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