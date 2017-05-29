Разрушительный ураган в Москве: погибли семь человек

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. По факту гибели людей во время урагана в Москве проводятся доследственные проверки, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

По данным СК, семь человек погибли из-за урагана в столице.

— Ivan A. Shmakov (@ivan_shmakov) 29 мая 2017 г.

​"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводятся доследственные проверки. Следователи проводят осмотры мест происшествий, устанавливают личности погибших. Опрашиваются очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала Иванова.

​Мэр Москвы Сергей Соблянин сообщил, что более 40 человек обратились за медицинской помощью в Москве из-за урагана.

Напомним, ранее сообщалось о масштабном наводнении на Шри-Ланке, в результате которого погибли 164 человека, еще 104 человека числятся пропавшими без вести.

Смотрите также: Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести