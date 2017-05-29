Макрон и Путин войдут в роли "хороший"-"плохой полицейский" - Якубин

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В понедельник, 29 мая, в Париже состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, перспективы "нормандского формата" и Украина будут приоритетными темами переговоров. Также президенты обсудят ядерную проблематику КНДР, ситуацию в Сирии и Ливии.

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Не связан ли обстрел Красногоровки с этой встречей в Версале, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил политолог Алексей Якубин.

По вашему мнению, есть ли какая-то связь между обстрелами Красногоровки и этой встречей президентов Франции и России?

— Мы на самом деле неоднократно видели, что в контексте приближающихся встреч у нас бывали случаи, когда возникает очередное обострение в зоне АТО, и в итоге потом это используется как повод, как причина, почему говорят, что вот видите, безопасностные аспекты не выполняются, потому сложно говорить о переходе к какой-то другой политической части. Потому я не исключаю, что здесь может быть связь. Тем более, что даже представители международных организаций неоднократно мне рассказывали, что, к сожалению, и с нашей стороны, и с другой стороны, очень часто в зоне АТО военные устанавливают, например, вооружение среди жилых кварталов вблизи от жилых домов, детских садиков, и т. д. Потому вот эти ситуации, когда мы видим еще появление цивильных жертв, мирных жертв, оно увеличивается. То есть, к сожалению, выбирается тактика, которая в итоге оборачивается смертями гражданских лиц.

Если говорить о "нормандской четверке" и вообще встрече, тут, мне кажется, есть несколько интересных стратегий в контексте того, как "нормандская четверка" будет дальше переформулирована по работе. Мне кажется, что сейчас в контексте встречи Макрона и Путина, есть желание лидеров Франции и Германии разыграть такую ситуацию плохого и хорошего полицейского. Очевидно, что у Меркель уже есть определенная история взаимоотношений с Владимиром Путиным. То есть более 12 лет. И последние годы они достаточно много встречались. И потому мне кажется, что Меркель, скорее, здесь воспринимается, как человек, который по многим параметрам, с которым достаточно сложно вести, мы видим последнее время, взаимоотношения и у Владимира Путина, хотя они происходят, но они не двигаются. А вот Макрон тут может, мне кажется, сыграть роль человека, который только сейчас присоединился к "нормандской четверке", и который потому может нести другое видение, стать таким "хорошим полицейским". То есть если Меркель говорит, что вот тут это и это, только после этого мы перейдем к этой части, в контексте разморозки возможных санкций, то Макрон, получается, как новый человек, у него есть такой своеобразный карт-бланш по влиянию. И плюс, мне кажется, тут еще вырабатывается какая-то новая модель по отношению к лидерам Украины и России. То есть Меркель, скорее, взаимодействует с Петром Порошенко, было около 11 встреч, а вот Макрон, мне кажется, ему отведена будет роль, скорее всего, человека, который будет взаимодействовать по линии Владимира Путина.

Макрон во время предвыборной кампании занимал достаточно жесткую позицию по отношению к Москве.

— Как сказать. Я видел, что он, скорее, старался избегать темы с Россией… Скорее, знаете, его союзники ему же приписывали многие позиции, как мне кажется, которых он не говорил. То есть он был таким своеобразным, я это называю киндер-сюрпризом, во внешнеполитических отношениях. Потому что он старался достаточно, скажем так, осторожно избегать однозначных заявлений, в том числе и в контексте России. А тем более, что внутренняя ситуация в самой Франции толкает Макрона к тому, чтобы занять более компромиссную позицию с Россией, потому что, во-первых, во Франции проходят парламентские выборы, где есть значительная часть партий и избирателей, которые поддерживают идею пересмотра санкций. И, соответственно, Макрон сейчас ищет собственную линию. То есть он, мне кажется, старается отойти от линии, давайте откровенно говорить, линии потерявшего доверие и популярность Олланда, он, наверное, не хочет повторить путь Олланда в этом отношении.

Eric FEFERBERG / AFP Эммануэль Макрон

В таком случае стоит ли говорить о том, что Макрон будет уделять значительное внимание работе "нормандского формата", на который делал ставку Олланд, и эта ставка явно не сыграла?

— Важный нюанс, что все-таки Олланд, скорее, находился в тени Меркель. В данном случае, мне кажется, Макрон постарается, я уже говорил о том, что Олланд и Меркель тут будут стараться играть разные роли во взаимоотношениях и с Россией, и Украиной. Тем более после последней встречи представителей "Большой семерки" выглядит так, что противоречия усиливаются между европейскими странами и Вашингтоном. Потому мне кажется, что на самом деле "нормандский формат" останется, а Вашингтон постарается изобрести что-то другое, что-то новое. Тем более что в какой-то мере Вашингтон и так присутствовал в "нормандском формате" в виде невидимого участника. Но по линии Москва-Вашингтон очевидно, что мы будем наблюдать активизацию отношений.

Напомним, политолог Александра Решмедилова в эфире "ГС" проанализировала, когда в ближайшей перспективе можно ждать возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.