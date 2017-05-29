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    Юбилейный Каннский кинофестиваль: закрытие

    (обновлено: )34
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Председатель жюри конкурса дебютов "Золотая камера" Сандрин Киберлен, французский режиссер Леонор Серай (приз "Золотая камера") и актриса Летиция Дош (слева направо) на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Актриса Дайан Крюгер (приз за лучшую женскую роль) на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Российский режиссер Андрей Звягинцев на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Режиссер Дэвид Линч и его супруга, актриса Эмили Стоуфл на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Французский режиссер Леонор Серай (приз "Золотая камера") на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Актриса Дайан Крюгер (приз за лучшую женскую роль) и режиссер Фатих Акин на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Шведский кинорежиссер и сценарист Рубен Эстлунд (главный приз - Золотая пальмовая ветвь) на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Российский режиссер Андрей Звягинцев на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Председатель жюри программы "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Жюри программы "Особый взгляд": французский актер Реда Катеб, председатель жюри американская актриса Ума Турман, художник-постановщик международного кинофестиваля в Чехии Карел Ох и египетский режиссер Мохамед Диаб (слева направо) на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Американские актеры Уилл Смит (слева) и Джессика Честейн на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Американский актер Уилл Смит на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Владелец ювелирного дома Chopard Каролина Шойфеле и американский актер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Французский актер Рамзи Бедиа на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Председатель жюри программы "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман с сыном Левоном Роэн Турман-Хоук на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк

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    Председатель жюри конкурса дебютов "Золотая камера" Сандрин Киберлен, французский режиссер Леонор Серай (приз "Золотая камера") и актриса Летиция Дош (слева направо) на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля.

    В Каннах завершился юбилейный международный кинофестиваль, главную награду которого в этом году получил фильм "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда.

    70-й Каннский международный кинофестиваль. День девятый
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Каннский фестиваль: уж полночь близится…

    Гран-При вручили французу Робену Кампийо, который снял картину "120 ударов в минуту" про борьбу сексуальных меньшинств с ВИЧ в Париже начала 1990-х. Лучшим режиссером, по мнению жюри, стала София Коппола, участвовавшая в фестивале с фильмом "Роковое искушение".

    Приз за лучший сценарий вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Убийство Священного оленя" и шотландке Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был".

    Приз жюри ушёл российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за картину "Нелюбовь". Лучшим актером признан Хоакин Феникс, который сыграл молчаливого детектива в фильме "Ты никогда здесь не был", а лучшей актрисой стала Диана Крюгер за роль потерявшей своих родственников женщины в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда". Спецприз жюри в честь семидесятилетия фестиваля вручили Николь Кидман, которая участвовала в основном конкурсе киносмотра с двумя картинами.

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