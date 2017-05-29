Юбилейный Каннский кинофестиваль: закрытие

В Каннах завершился юбилейный международный кинофестиваль, главную награду которого в этом году получил фильм "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Гран-При вручили французу Робену Кампийо, который снял картину "120 ударов в минуту" про борьбу сексуальных меньшинств с ВИЧ в Париже начала 1990-х. Лучшим режиссером, по мнению жюри, стала София Коппола, участвовавшая в фестивале с фильмом "Роковое искушение".

Приз за лучший сценарий вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Убийство Священного оленя" и шотландке Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был".

Приз жюри ушёл российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за картину "Нелюбовь". Лучшим актером признан Хоакин Феникс, который сыграл молчаливого детектива в фильме "Ты никогда здесь не был", а лучшей актрисой стала Диана Крюгер за роль потерявшей своих родственников женщины в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда". Спецприз жюри в честь семидесятилетия фестиваля вручили Николь Кидман, которая участвовала в основном конкурсе киносмотра с двумя картинами.