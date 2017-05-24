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    Фотоленты

    Сексапильная Шейк сразила Канны роскошной фигурой после родов

    (обновлено: )39330
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День восьмой
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День восьмой
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День восьмой
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День восьмой
    Супермодель Ирина Шейк на фотоколле фильма "Сияние" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День восьмой
    Супермодель Ирина Шейк на фотоколле фильма "Сияние" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День восьмой
    Супермодель Ирина Шейк на фотоколле фильма "Сияние" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Anne-Christine POUJOULAT / AFP
    Alberto PIZZOLI / AFP
    Antonin THUILLIER / AFP
    Alberto PIZZOLI / AFP
    Alberto PIZZOLI / AFP
    Alberto PIZZOLI / AFP

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    Супермодель Ирина Шейк на фотоколле фильма "Сияние" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.

    31-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая долгое время встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а сейчас живет со звездой Голливуда Брэдли Купером, покорила Канны точеной фигурой всего спустя месяц после родов.

    Шейк посетила показ фильма "Сияние" японского режиссера Наоми Кавасэ.

    Смотрите также видео: В Каннах показали фильм о Донбассе с Ванессой Паради

    Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер стали родителями девочки в начале апреля. Звезды не сразу раскрыли пол ребенка и ее имя — Леа де Сен. 

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