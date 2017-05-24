Сексапильная Шейк сразила Канны роскошной фигурой после родов

31-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая долгое время встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а сейчас живет со звездой Голливуда Брэдли Купером, покорила Канны точеной фигурой всего спустя месяц после родов.

Шейк посетила показ фильма "Сияние" японского режиссера Наоми Кавасэ.

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Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер стали родителями девочки в начале апреля. Звезды не сразу раскрыли пол ребенка и ее имя — Леа де Сен.