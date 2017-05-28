Каннский фестиваль: уж полночь близится…

Тамара Ходова — Канн, для РИА Новости Украина

В воскресенье жюри под председательством испанского режиссера Педро Альмодовара объявит победителей юбилейного Каннского фестиваля, многие критики отметили в качестве фаворита картину "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, однако не берутся предсказать, кто в итоге возьмет золотую Пальмовую ветвь из-за полной непредсказуемости жюри.

REUTERS Eric Gaillard 70-й Каннский кинофестиваль, фотосессия жюри - режиссер Педро Альмодовар, актеры Джессика Честейн и Уилл Смит.

Всего в основном конкурсе киносмотра в этом году представлено 19 картин.

"Главным претендентом на Пальмовую ветвь является "Нелюбовь", он невероятный. Причем это не только очень умелая артикуляция политической ситуации, которая существует в России сейчас, но и универсальная история семьи, которая сталкивается с будущим, которого не желает. Он получился еще лучше, чем другой международно известный фильм Звягинцева "Левиафан". И сейчас как раз подходящее время, чтобы кто-нибудь его уровня получил золотую Пальмовую ветвь", — отметил критик Джейсон Горбер.

Критики в этом году еще осторожнее в своих прогнозах, чем обычно, потому, что жюри прошлого года под председательством режиссера Джорджа Миллера ярко продемонстрировало, что мнение большинства не берется в расчет. Главный фаворит журналистов, немецкая трагикомедия "Тони Эрдманн" Марен Аде получила одну из самых высоких оценок за всю историю фестиваля — 3,8 балла, однако был полностью проигнорирован жюри.

"Есть несколько вариантов развития событий. Первый — это вариант прошлого года, когда картина, которая получила высокую оценку критики, ничего не получила у жюри. Соответственно, в этом году в таком положении оказался Звягинцев, хотя, я думаю, что он что-то получит, но сомневаюсь, что Пальмовую ветвь", — рассказал РИА Новости киновед Кирилл Разлогов.

Горбер в свою очередь подчеркнул, что на решение каждый год влияет личность каждого члена жюри, поэтому фильм, который должен выиграть, обычно не выигрывает. "Но главное то, что мы будет говорить об этих фильмах в ближайшие десять лет, и о них никто не забудет", — добавил собеседник агентства.

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Также критикам полюбились "Изумленный" Тодда Хейнса, "Квадрат" Рубена Эстлунда, "Хорошее время" Бенни и Джоша Сафди, "Истории семьи Майровиц" Ноа Баумбаха. "Есть циничное предположение, что дадут "Родену" (Жака Дуайона — Ред.), потому что это достояние французской культуры. А так трудно сказать, потому что по поводу Пальмовой ветви идут постоянные политические интриги", — добавил Разлогов.

При этом многие отмечают, что конкурс в этом году получился откровенно слабый. "Честно говоря, я считаю, что ни один фильм в конкурсе не достоин Пальмовой ветви. В этом году нет такого фильма, про который я могла бы сказать, что это выдающаяся картина, даже если жюри его и не отметит. В прошлом году такими фильмами были "Тони Эрдман" и "Она", а в этом подобных картин просто нет", — заметила кинокритик Татьяна Шорохова.

В жюри под председательством Альмодовара, которого журналисты шутливо прозвали "Пальмодовар", вошла немецкий режиссер Марен Аде, которая ярко дебютировала на фестивале в прошлом году с трагикомедией "Тони Эрдманн", китайская актриса и продюсер Фань Бинбин, французская актриса и сценарист Агнес Жауи, получившая награду фестиваля за фильм "Посмотри на меня", французский композитор Габриель Йаред, писавший музыку к фильмам Жана-Люка Годара и Энтони Мингеллы, итальянский режиссер Паоло Соррентино, который получил Оскар за "Великую красоту" в 2014 году и недавно представил свой сериал с Джудом Лоу "Молодой папа".

Также решают судьбу фильмов основного конкурса корейский режиссер Пак Чхан Ук, не раз участвовавший в фестивале. От США в жюри будут присутствовать актриса Джессика Честейн и актер Уилл Смит, который в последнее время все чаще выступает в роли продюсера.