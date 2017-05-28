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    Культура

    Золотую Пальмовую ветвь Каннского фестиваля выиграл фильм "Квадрат"

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    Приз за лучший сценарий вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Убийство Священного оленя" и шотландке Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был".
    Канны перед открытием кинофестиваля
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Фильм "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда получил Золотую пальмовую ветвь юбилейного Каннского фестиваля. Об этом объявило жюри основного конкурса киносмотра в воскресенье.

    В основном конкурсе участвовало 19 картин.

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    Гран-При вручили французу Робену Кампийо, который снял картину "120 ударов в минуту" про борьбу сексуальных меньшинств с ВИЧ в Париже начала 1990-х. Лучшим режиссером, по мнению жюри, стала София Коппола, участвовавшая в фестивале с фильмом "Роковое искушение".

    Приз за лучший сценарий вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Убийство Священного оленя" и шотландке Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был".

    Приз жюри ушёл российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за картину "Нелюбовь". Лучшим актером признан Хоакин Феникс, который сыграл молчаливого детектива в фильме "Ты никогда здесь не был", а лучшей актрисой стала Диана Крюгер за роль потерявшей своих родственников женщины в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда". Спецприз жюри в честь семидесятилетия фестиваля вручили Николь Кидман, которая участвовала в основном конкурсе киносмотра с двумя картинами.

    Фестиваль проходил на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая.

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