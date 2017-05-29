Ищи - свищи. "Яндекс-Украина", обыски

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Внезапно нагрянули

В понедельник, 29 мая, СБУ нагрянула с обысками в офисы украинского "Яндекса" в Киеве и Одессе.

"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты", — сообщили в пресс-службе российского поисковика.

При этом в компании заверили, что готовы предоставить органам всю необходимую информацию. На место обысков уже выехали их адвокаты.

В офисе одесского "Яндекса" еще продолжаются обыски. Двери в офис закрыты, пишет в Facebook одесский журналист Максим Войтенко.

Тем временем, обыски в Киеве и Одессе уже вызвали бурные обсуждения в соцсетях. Пользователи уже успели даже придумать несколько шуток по этому поводу.

"Спецназ СБУ показал, как правильно загуглить Яндекс", "Яндекс настолько плохой поисковик, что чтобы там найти что-то релевантное, нужно прийти к ним в офис", "Что, опять вертолеты?", - пишут в соцсетях.

Кроме того, многие задались вопросом, почему вдруг сейчас госизмена, ведь компания работала много лет в Украине.

"Конечно все может быть, но ведь Яндекс работал у них под носом много лет, а тут сразу госизмена. Перед тем как бросаться громкими фразами стоило бы подучить технологию PR. Это действует на дураков, но далеко не все же такие", — пишет Alex Krapivnik.

Что говорят в СБУ

Информацию об обысках подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, обыск проводится на основании статьи 111 Уголовного кодекса Украины – "госизмена". Как известно, статья предусматривает лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества.

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Позже в СБУ уточнили, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал в Россию персональные данные украинцев. В частности, личные данные, род занятий, образ жизни, места пребывания, проживания, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в соцсетях.

В ведомстве заверили, что среди граждан, о которых собиралась информация, были сотрудники правоохранительных органов, ВСУ и других подразделений, которые принимают участие в АТО. Отмечается, что в дальнейшем информация передавалась спецслужбам РФ и они использовали ее в своих разведывательных и диверсионных операциях.

Отмечается, что во время обысков сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы.

Реакция России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь сказал, что пока не владеет полной информацией. "Мы пока еще не обладаем полной информацией. Нужно понять, с чем это связано, что это – следственные или проверочные действия. Мы пока этого не знаем. Поэтому я не могу более детально вам ответить", – сказал он журналистам в понедельник.

Тем временем, вице-спикера Госдумы Ирину Яровую обыски в компании возмутили. По ее словам, происходящее поднимает вопросы свободы слова.

""Яндекс" встал на пути дезинформации идеологов Киева, и здесь уже возник чрезвычайный инцидент и прецедент для Европы и США. И что теперь? И где Дуня Миятович? И где свобода слова? А быть может, это монополия США на Интернет в мире утверждается через такой украинский план? Это вопросы, которые не должны носить риторический характер", — считает она.

Обыски в офисах "Яндекс. Украина" являются беспрецедентной акцией, которая наносит сильнейший удар по свободе информации, считает также первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Обыски в киевском и одесском офисах Яндекс. Украина — это абсолютно противоправная акция… Что касается обвинения персонала компании, офисы которой расположены во многих странах мира, в государственной измене, то ничего подобного новейшая история человечества ещё не знала. По свободе распространения информации наносится сильнейший удар", — приводит слова его пресс-служба.

Мнение

Партнер юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры" и экс-зам генпрокурора Украины Виталий Касько считает, что обозначенная статья о госизмене еще вовсе не означает, что реальные признаки такого преступления имеют место.

"У нас довольно часто проводят обыски по уголовным статьям, а потом все спускается до отсутствия состава преступления или другого менее тяжкого преступления. Сам тот факт, что в Украине следственный судья дал санкцию на проведение обыска на сегодняшний день не является залогом того, что такое уголовное производство обоснованно…Попасть в санкционный список — не означает совершить госизмену. Яндекс — компания, которая осуществляла деятельность на территории Украины и других стран много лет. Бороться с ее деятельностью уголовно-правовыми методами — не то, что в государстве, которое исповедует принципы верховенства права, должно преобладать", — цитирует Касько AIN.UA.

Напомним, президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду, 17 мая, указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.