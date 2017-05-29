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    Путин сообщил подробности разговора с Макроном

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    Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что обсудил со своим французским коллегой ситуацию с ядерной проблемой в Северной Корее и с северно-корейской ракетной программой.
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмануэль Макрон в ходе переговоров обсудили ситуацию с ядерной проблемой в Северной Корее и с северно-корейской ракетной программой.

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    "Не обошли стороной и такую сложную и очень опасную, на мой взгляд, ситуацию как ситуацию с ядерной проблемой в Северной Корее и с северно-корейской ракетной программой. Мы полны решимости искать совместные решения всем этим проблемам: таким образом, чтобы они не ухудшали ситуацию, а только улучшали ее", — сказал Путин по итогам переговоров со своим французским коллегой.

    В понедельник Путин прибыл в Версаль для проведения переговоров по приглашению Макрона. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президенты планируют обсудить двусторонние отношения, борьбу с терроризмом. Песков также подчеркивал, что вопрос осужденных в РФ украинцев не стоит в повестке переговоров Путина и Макрона, но российский лидер даст французскому коллеге исчерпывающее объяснение, если эта тема будет поднята.

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