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    Макрон предупредил Путина о возможности усиления санкций против РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (355)

    (обновлено: )14112
    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным отметил, что в случае эскалации конфликта на востоке Украины против РФ будут введены новые санкции.
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Новые санкции против России будут введены в случае эскалации ситуации в Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что он этого не желает.

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    PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP
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    "Я подтверждаю, что я говорил, что если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но если будет эскалация. Если будет деэскалация, то этого не будет. И я желаю, чтобы была именно деэскалация", — сказал  Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что "санкции против России никак не помогут улучшению ситуации в Украине".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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