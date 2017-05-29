Макрон предупредил Путина о возможности усиления санкций против РФ

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Новые санкции против России будут введены в случае эскалации ситуации в Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что он этого не желает.

"Я подтверждаю, что я говорил, что если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но если будет эскалация. Если будет деэскалация, то этого не будет. И я желаю, чтобы была именно деэскалация", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что "санкции против России никак не помогут улучшению ситуации в Украине".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.