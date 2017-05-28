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    В мире

    Япония готовит свои санкции против КНДР

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    Япония постарается настоять на принятии новых санкций Советом безопасности ООН, для чего надеется заручиться поддержкой России и Китая, но сам Токио приступил к рассмотрению собственных санкций против КНДР.
    Флаг Японии
    REUTERS Dylan Martinez

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Япония собирается ввести свои санкции против КНДР из-за проведенных Пхеньяном в последние две недели пусков баллистических ракет, сообщила японская телекомпания NHK.

    КНДР. Архивное фото
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    Япония постарается настоять на принятии новых санкций Советом безопасности ООН, для чего надеется заручиться поддержкой России и Китая, однако так как — в отличие от США — эти две страны считают приоритетным ведение диалога, Токио приступил к рассмотрению собственных санкций против КНДР, поясняет телеканал.

    Согласно действующим в Японии санкциям против КНДР, запрещено паромное сообщение между двумя странами, запрещен вход в порты Японии судов из КНДР, запрещены все виды импорта и экспорта. В случае введения дополнительных санкций речь идет о системе, которая позволит залатать лазейки для незаконного импорта.

    В частности, планируется для кардинального пресечения нелегального экспорта в КНДР деталей, которые можно использовать для создания оружия массового поражения, включить дополнительные параметры в систему осмотра на судах, в дополнение к уже существующему списку запрещенного оборудования и деталей.

    Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын сам присутствовал при испытательных стрельбах системы противовоздушной обороны "нового типа".

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