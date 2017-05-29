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29.05.201712:47
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    В мире

    Евросоюз продлил санкции против Сирии

    (обновлено: )17
    Как сообщается в заявлении Совета Евросоюза, действие ограничительных мер против сирийского режима продлено до 1 июня 2018 года. Также в санкционный список попали три министра сирийского правительства.
    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Европейский Союз продлил санкции в отношении Сирии, говорится в заявлении Совета ЕС.

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    "Совет 29 мая 2017 года продлил действие ограничительных мер против сирийского режима до 1 июня 2018 года", — говорится в документе.

    В нем отмечается, что "ЕС добавил в список лиц, оказавшихся под санкциями, трех министров сирийского правительства".

    Как сообщалось ранее, в начале мая президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против правительства Сирии.

    Напомним, вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.

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