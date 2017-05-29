Евросоюз продлил санкции против Сирии

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Европейский Союз продлил санкции в отношении Сирии, говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет 29 мая 2017 года продлил действие ограничительных мер против сирийского режима до 1 июня 2018 года", — говорится в документе.

В нем отмечается, что "ЕС добавил в список лиц, оказавшихся под санкциями, трех министров сирийского правительства".

Как сообщалось ранее, в начале мая президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против правительства Сирии.

Напомним, вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.