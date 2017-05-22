Сирийские войска полностью освободили Хомс от боевиков

ХОМС, 21 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Государственный флаг Сирии поднят на центральной площади квартала Аль-Ваэр в сирийском городе Хомс, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

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В воскресенье Хомс покинула последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил.

Торжественная церемония поднятия флага проходит при участии губернатора провинции Хомс Талала Барази.

На центральной площади играет музыка, включено освещение. Сотни людей из Хомса и сами жители квартала Аль-Ваэр поздравляют друг друга с освобождением и скандируют патриотические лозунги.

Всего за 11 этапов Аль-Ваэр покинули около 17 тысяч человек, в том числе более трех с половиной тысяч боевиков.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс

Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра.