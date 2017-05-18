США нанесли удар по проправительственным отрядам в Сирии

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Коалиция во главе с США нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
По словам чиновника, удар был нанесен в ответ на наступление сторонников сирийского правительства на поддерживаемые США силы. Предварительно коалиция произвела предупредительный огонь, отмечает агентство.
В свою очередь агентство Франс Пресс указывает, что инцидент произошел рядом с сирийско-иорданской границей.
"Конвой двигался по дороге и не отвечал на многократные попытки предупредить его и не приближаться к силам коалиции в Ат-Танфе", — заявил агентству американский военный источник.
В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.
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Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.