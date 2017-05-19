Что обсуждают в мире: удар США в Сирии, моряк в Нью-Йорке, месть Трампа

РИА Новости Украина

Удар США в Сирии

Газета Wall Street Journal считают, что удар, нанесенный коалицией во главе с США по сирийским проправительственным силам, сигнализирует о возрастающей агрессивности Вашингтона в отношении правительства Башара Асада.

Представитель Пентагона заявлял, что удар был нанесен в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны предотвращения конфликтов. По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

Газета отмечает, что в спецназ США взаимодействует в данном районе с отрядом "Магаувер ат-Тавра" — элитным соединением сирийских повстанцев.

"Этот удар приближает полномасштабный военный конфликт между США и властями Сирии, пока Вашингтон и Москва обсуждают пути деэскалации и ищут способы избежать взаимных столкновений", — пишет издание.

В то же время газета приводит слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, заявившего в связи с ударом, что США "не усиливают свою роль в гражданской войне в Сирии, а защищают свои войска". Журналисты также отмечают, что Белый дом не имел никакого отношения к операции, поскольку президент Дональд Трамп передал подобные полномочия командованию на местах.

Газета Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации сообщает, что удар был нанесен по автоколонне с небольшим числом танков, по крайне мере один из которых были уничтожен. Близкий к сирийскому правительству эксперт Салим Захран подтвердил уничтожение бронетехники и сообщил о гибели восьми сирийских военных.

Моряк в Нью-Йорке

Инцидент в центре Нью-Йорка, где автомобиль протаранил пешеходов на площади Таймс-сквер, вызвал резонанс во всем мире, но позднее власти города заявили, что за рулем был отставной военный моряк, а версия теракта не рассматривается.

Подробности происшествия, которые выяснили СМИ, подтверждают, что речь идет о неуравновешенной психике водителя.

Газета New York Times пишет, что за рулем "Хонды" находился 26-летний Ричард Рохас, который в прошлом задерживался за вождение в пьяном виде. Рохас после ДТП пытался сбежать, но был задержан. Он рассказал полиции, что "слышал голоса" и думал, что умрет.

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Газета New York Post со ссылкой на источники пишет, что бывший помощник корабельного электрика таким образом пытался покончить с собой, поскольку думал, что будет застрелен правоохранителями. Рохас показал отрицательный результат при прохождении теста на алкогольное опьянение, но британская Daily Mail сообщает, что он находился под воздействием синтетической марихуаны, вызывающей галлюцинации и эмоциональные расстройства.

Политический скандал обрушил биржи Бразилии

Британское деловое издание Financial Times обращает внимание на биржевую панику, которая сопровождает политический кризис в Бразилии, президент которой Мишел Темер оказался под угрозой импичмента.

Верховный суд Бразилии в четверг одобрил расследование в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить экс-спикеру Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

В этот же день на открытии торговых площадок биржевой индекс Ibovespa рухнул на 10,5% и лишь незначительно отыграл в стоимости в течение дня. Стремление инвесторов избавляться от акций крупнейшей латиноамериканской экономики вынудило биржевых регуляторов останавливать торги. В то же время бразильский валюта реал потерял 8% по отношению к американскому доллару.

Эксперты называют сложившуюся в стране ситуацию запутанной с точки зрения конституционного права, а сам Темер, который пришел к власти в результате импичмента Дилмы Роуссефф всего год назад, категорически отказался уходить в отставку в связи с обвинениями. Однако политолог Карлос Мело из университета в Сан-Паоло считает, что президент не сможет удержаться на своей позиции – активисты призвали к проведению в выходные антиправительственных протестов, а в ряде бразильских городов такие манифестации состоялись уже в четверг.

Трамп задумал "отомстить" Обаме

Администрация президента США Дональда Трампа планирует начать расследование действующей при экс-президенте Бараке Обамы программы по обмену секретной информацией о кибератаках с другими странами, в том числе с Россией, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

По данным издания, данная инициатива обсуждалась на встрече в Белом доме в среду утром. Отмечается, что начав данное расследование, Трамп надеется обнаружить свидетельства неправомерного обращения с секретной информацией при Обаме и передачи этих данных России и другим странам, не являющимся союзниками США.

Следующим шагом планируется обнародовать информацию об этом расследовании, тем самым ответив на публикацию газеты Washington Post, которая обвинила Трампа в передаче засекреченной разведывательной информации России. Как пишет издание, таким образом Трамп хочет ответить своему предшественнику Обаме и его подчиненным, которых считает причастными к утечкам относительно него самого и его окружения в СМИ.

Отмечается, что расследование должно затронуть программу министерства внутренней безопасности (МВБ), которая позволяет компаниям передавать информацию о потенциальных киберугрозах, например, IP и почтовые адреса, правительству США и международным партнерам.

Представитель МВБ пояснил изданию, что перед вступлением в данную программу ее участники проходят тщательную проверку. Он добавил, что сейчас в ней есть четыре иностранных партнера, но какие это страны не пояснил.

Фронтмен Soundgarden покончил с собой

Лидер группы Soundgarden Крис Корнелл скончался в среду в США в возрасте 52 лет. Как установила судмедэкспертиза, причиной смерти певца стал суицид. Об этом пишут издания New York Times, Washington Post, USA TODAY Guardian, Independent и многие другие.

Корнелл был обнаружен без сознания на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта, где он находился в рамках гастрольного тура. 19 мая группа должна была выступить с концертом в Коламбусе.

Как заявил представитель Корнелла Брайан Бумбери, смерть певца оказалась "внезапной и неожиданной" для членов его семьи. NYT подмечает тот факт, что Корнелл не раз признавался в интервью, что на протяжении всей своей жизни боролся с наркозависимостью. Так в интервью Rolling Stone 1994 года он рассказал, что каждый день употреблял наркотики, когда ему было 13 и "завязал" в 14 лет.

После распада Soundgarden в 1997 году Корнелл вернулся к употреблению наркотиков, пишет NYT. О воссоединении группы было объявлено в 2010 году. Издание напоминает, что Корнелл вместе с Куртом Кобейном из Nirvana, Эдди Ведером из Pearl Jam и Лейном Стэйли из Alice in Chains считаются основоположниками музыкального направления гранж, которое зародилось в Сиэтле.

Корнелл также был известен в качестве вокалиста группы Audioslave. Помимо этого он выпустил несколько сольных альбомов. Певец занимался благотворительностью и являлся основателем фонда Chris and Vicky Cornell Foundation, который оказывает помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.