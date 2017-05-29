Саммит G7, итоги. Европа все "проглотит" - Корнейчук

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Саммит "Большой Семерки" (G7) завершился в итальянской Таормине. Участники приняли итоговую декларацию, в которой отметили важность борьбы с терроризмом, укрепление противостояния ИГ в Сирии и Ираке, а также не исключили усиления санкций в отношении РФ в случае невыполнения минских соглашений.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook отметил основные моменты прошедшего саммита.

"Во-первых, это первая официальная встреча Трампа на таком уровне, но он сразу продемонстрировал свою лидирующую позицию. Особенно это было видно по поводу России. Итоговая декларация саммита красноречивая: Россия выполняет минские договоренности — санкции снимают. Саботирует — их могут и усилить. Но при этом США убрали из документа любые провокационные формулировки про агрессора, российские войска на Донбассе, о том, что точно будут введены новые санкции. Проще говоря, Трамп говорит языком документов. И показывает четко Москве: США могут остановить "холодную войну", если будет надо. И Европа "проглотит", — отметил Корнейчук.

С другой стороны, по мнению эксперта, Трамп перестраховывается и продолжает идти в рамках антироссийской риторики.

"Кроме того, на саммите Трамп, Меркель и Макрон согласовали свои позиции по "перезапуску" минских соглашений. С одной стороны, как именно будут давить на Порошенко. С другой, Макрон выступил инициатором новый встречи в "нормандском формате". То есть, отводится подозрение в неком сговоре Трампа и Меркель. Мол, вот есть новый президент Франции, который сразу понял важность "Минска", — считает аналитик.

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Также Корнейчук отметил "хитрый ход Трампа', который продавил включение в декларацию упоминание о выполнении соглашений в Астане по Сирии, где Россия выступает гарантом.

"Таким образом, "Большая сделка" Трампа-Путина по Сирии-Украине — это якобы позиция всей "Большой семерки", а не лично Трампа. Кстати, подобный маневр Трамп совершил ранее в Брюсселе, когда добился присоединения НАТО к коалиции против ИГИЛ. Дескать, это общая борьба. А не США бомбят мирных жителей в Сирии и Ираке, как пытаются показать европейцы", — резюмировал Корнейчук.