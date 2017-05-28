наверх
28.05.201720:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп, Brexit и саммит G7: Меркель сделала заявление

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (471)

    (обновлено: )50330
    Меркель подчеркнула, что с США и Британией должны оставаться дружеские отношения, однако особое значение придала хорошим отношениям с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Европа больше не может полагаться на других, она должна взять свою судьбу в собственные руки. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    Акция возле места проведения саммита Большой семерки в итальянской Таормине, 27 мая 2017
    twitter.com/global_project
    Активисты протестовали на саммите G7 в Таормине

    Читайте также: Гольдарб о молчании генпрокурора Луценко

    "Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни… Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки!" — цитирует Меркель таблоид Bild.

    Издание отмечает, что подобное заявление после завершившегося в субботу саммита "Большой семерки" канцлер сделала касательно новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом, а также предстоящего Brexit. При этом Меркель подчеркнула, что с США и Британией должны оставаться дружеские отношения, однако особое значение придала хорошим отношениям с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита G7 в Италии. В ходе встречи лидеры в том числе обсудили ситуацию в Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Под Киевом во двор бизнесмена бросили гранату
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги