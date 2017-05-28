Трамп, Brexit и саммит G7: Меркель сделала заявление

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Европа больше не может полагаться на других, она должна взять свою судьбу в собственные руки. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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"Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни… Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки!" — цитирует Меркель таблоид Bild.

Издание отмечает, что подобное заявление после завершившегося в субботу саммита "Большой семерки" канцлер сделала касательно новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом, а также предстоящего Brexit. При этом Меркель подчеркнула, что с США и Британией должны оставаться дружеские отношения, однако особое значение придала хорошим отношениям с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита G7 в Италии. В ходе встречи лидеры в том числе обсудили ситуацию в Украине.