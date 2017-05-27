В Украине прокомментировали готовность G7 усилить санкции против России

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Заявление о готовности стран "Большой семерки" (G7) усилить санкции в отношении России по Украине — "мощный сигнал поддержки" Киева. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

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Саммит "Большой семерки" завершился в итальянской Таормине, участники приняли итоговую декларацию, в которой указали, что санкции против РФ могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства.

"На самом деле мощный сигнал поддержки, позиция, что украинский вопрос никогда не будет решаться за спиной Украины", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в субботу.