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    Политика

    В Украине прокомментировали готовность G7 усилить санкции против России

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    Саммит G7 на Сицилии: итоги (15)

    (обновлено: )30805
    Как заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко, "мощный сигнал поддержки - позиция, что украинский вопрос никогда не будет решаться за спиной Украины".
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Заявление о готовности стран "Большой семерки" (G7) усилить санкции в отношении России по Украине — "мощный сигнал поддержки" Киева. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

    Саммит G7 в Сицилии
    Miguel MEDINA / AFP
    Саммит G7: как Запад пытается сшить себя снова

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    Саммит "Большой семерки" завершился в итальянской Таормине, участники приняли итоговую декларацию, в которой указали, что санкции против РФ могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства.

    "На самом деле мощный сигнал поддержки, позиция, что украинский вопрос никогда не будет решаться за спиной Украины", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в субботу.

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