Трампофобия и трампомания. Трамп завершил первое зарубежное турне

РИА Новости Украина

В ходе первой части поездки (с 20 по 24 мая), которая получила название "тур великих религий", президент США Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию, где встретился с "хранителем двух святынь" ислама королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, а также принял участие в саммите лидеров и представителей нескольких десятков мусульманских стран и подписал соглашение о военных поставках, которые могут привести к продаже Эр-Рияду американского оружия на 350 миллиардов долларов.

Затем американский президент отправился в Израиль и Палестину, где встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Трамп призвал обе стороны ближневосточного конфликта к поиску компромисса для достижения мира в регионе. "Тур великих религий" завершился в Ватикане, где прошла встреча Трампа с папой Римским Франциском.

С 24 по 27 мая президент США принял участие в двух саммитах: в 28-й встрече лидеров стран НАТО в Брюсселе и в 43-м саммите "Большой семерки" в итальянской Таормине.

Поездка не обошлась без некоторых скандалов и эксцентричных действий со стороны американского президента, однако экспертное мнение, в целом, заключается в положительной оценке завершившегося турне, в котором Трамп проявил себя "опытным переговорщиком", способным добиваться своих целей, пишут РИА Новости.

Встреча в Эр-Рияде

В субботу, 20 мая, Трамп прибыл в Саудовскую Аравию, ставшую первой страной его дебютного зарубежного турне в качестве главы государства. Как пишет газета New York Times, саудовцы отнеслись к гостю из США как к монарху, в беседах, описывая его визит, неоднократно использовали слово "исторический", вручили ему высшую награду королевства и организовали красочное танцевальное представление, во время которого Трамп и его сопровождающие присоединились к десяткам танцующих в белых одеждах людей.

В Эр-Рияде Трамп провел двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, в ходе которых подчеркнул важность борьбы с терроризмом, противостояния Ирану, а также разрешения конфликта в Йемене и Сирии, сообщил в пресс-релизе Белый дом.

Американский президент принял участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также в саммите лидеров арабских и мусульманских стран, с участием представителей руководства более 50 стран региона.

В ходе программной речи в Эр-Рияде Трамп призвал лидеров стран с преимущественно мусульманским населением бороться против террора. Его главным посылом стала необходимость создать "коалицию наций, чтобы выкорчевать экстремизм".

Американский лидер также заявил, что США не будут диктовать странам региона свою волю, вместо этого они предлагают партнерство, основанное на общих интересах и ценностях.

Иран out

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами исламских стран в Эр-Рияде, на которой представители Тегерана не присутствовали, подверг серьезной критике Иран, обвинив его в поддержке терроризма и властей Сирии.

Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, представителей Ирана не пригласили на большой саммит США и мусульманских стран в Саудовской Аравии из-за "дестабилизирующей деятельности" Тегерана.

"Правительство Ирана открыто говорит о массовых убийствах, обещает уничтожить Израиль, обещает смерть Америке и уничтожение многим лидерам и нациям, в том числе и тем, кто находится в этом зале", — заявил Трамп.

Примечательно, что Саудовская Аравия, где выступали Трамп и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, является стратегическим соперником Ирана в регионе. В субботу также стало известно, что США подписали с Саудовской Аравией соглашения о военных поставках, которые могут привести к продаже Эр-Рияду американского оружия на 350 миллиардов долларов.

Участники арабо-исламо-американского саммита в Эр-Рияде осудили позицию Ирана и обязались противостоять его политике в регионе, говорится в коммюнике по итогам работы саммита.

Первопроходец

Двадцать второго мая из Саудовской Аравии американский лидер прибыл в Израиль. Сразу в нескольких отношениях Трамп, приехавший в компании жены Меланьи, дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера, оказался первопроходцем или был близок к этому.

Его самолет, возможно, совершил первый в истории прямой перелет из Саудовской Аравии в Израиль, между которыми нет ни воздушного сообщения, ни дипломатических отношений. Пресса также выяснила, что ни один из американских лидеров до сих пор не включал Израиль в программу своего дебютного зарубежного турне, хотя в стране побывали пять из восьми предшественников Трампа, начиная с Ричарда Никсона в 1974 году.

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Воздушный коридор между двумя странами был специально разработан для полета президентского борта.

Наконец, Трамп стал первым действующим президентом США, кто посетил Старый город и религиозные святыни, расположенные в его стенах. При этом в пешую прогулку к Храму гроба Господня и Стене плача он отправился без сопровождения израильских лидеров — по-видимому, из-за неурегулированности статуса исторического центра Иерусалима и чувствительности проблемы для арабо-мусульманского мира.

На стороне Израиля

Трамп начал свой первый визит в Израиль в качестве президента США с заверения в нерушимости союза двух стран и обещания работать над достижением мира на Ближнем Востоке. Он заявил, что его администрация будет всегда на стороне Израиля, пообещав "большие и прекрасные" перемены в отношениях двух стран.

Назвав Израиль самым большим другом и союзником США, он заверил, что Америка не допустит повторения "ужасов прошлого века", когда в Холокосте погибли шесть миллионов европейских евреев. Трамп также пообещал Израилю углублять дружбу и наращивать поддержку этой стране.

В понедельник и вторник глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху принимал Трампа в Иерусалиме. "Наша глубокая и продолжительная дружба будет лишь углубляться и становиться сильнее в предстоящие дни", — заявил Трамп по итогам переговоров с Нетаньяху.

Встретился Трамп и с палестинским лидером Махмудом Аббасом, который заверил президента США, что готов немедленно начать переговоры с Израилем, сообщил Белый дом. Отмечается также, что в ходе встречи в Вифлееме 23 мая "лидеры обсудили пути к продвижению переговоров и рассмотрели, как арабские страны могут поддержать эти переговоры".

В Иерусалиме и Вифлееме Трамп выражал уверенность в том, что израильтяне и палестинцы способны договориться о мире, обещал помочь им в этом и говорил, что заручился обязательствами обеих сторон работать над урегулированием. При этом от конкретизации мирных инициатив он вновь уклонился.

Не осталась без внимания и тема Ирана. Президент США привез Тель-Авиву предложение сблизиться с арабским миром на антииранской основе, что выглядело как продолжение запущенного в Эр-Рияде процесса формирования региональной "коалиции партнеров". Сквозной темой визита Трампа стали его слова о растущих симпатиях к Израилю со стороны арабского мира, напуганного угрозой Ирана.

После суток переговоров с лидерами Израиля и Палестины, публичных выступлений и осмотра религиозных святынь американский лидер с супругой, дочерью и зятем перелетели на вертолете в Тель-авивский международный аэропорт, чтобы отправиться в Италию — следующий пункт своего дебютного зарубежного турне.

Визит в Ватикан

Трамп прибыл в Рим во вторник вечером. В среду утром он посетил Ватикан, а затем встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Паоло Джентилони.

Трамп и папа Римский Франциск обсудили борьбу с терроризмом, а также вклад США в борьбу с голодом, сообщил Белый дом. Президент США пообещал вложить более 300 миллионов долларов, которые пойдут на разрешение кризисов в Йемене, Судане, Сомали и Нигерии, уточняет ведомство. Не остались без внимания и конфликты в Сирии и Ливии.

Главными темами переговоров Трампа и Джентилони стали терроризм и саммит G7 на Сицилии.

Лидеры двух стран также подняли вопрос миграции как глобального вызова, обсудили тему климата и торговых обменов. По информации телеканала Rainews24, Джентилони и Трамп также обсудили отношения с Россией и ситуацию на Украине.

Саммит НАТО

Европейская часть турне Трампа продолжилась в Брюсселе, куда президент США прибыл для участия в кратком саммите НАТО, в котором американский лидер принял участие впервые.

В преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе Трамп встретился с королем бельгийцев Филиппом, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, а также с председателем Евросовета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

В Брюсселе также прошла первая встреча Трампа с Эммануэлем Макроном после его избрания президентом Франции. "Оба лидера подтвердили, что будут поддерживать и выстраивать и без того крепкий союз между США и Францией", — сообщил Белый дом.

Для саммита Трамп заготовил и публичное выступление: речь на открытии мемориала, посвященного жертвам теракта в Нью-Йорке. Мемориал установлен у входа в новую штаб-квартиру альянса. Трамп вновь призвал членов НАТО к выполнению финансовых обязательств перед организацией, назвав несправедливостью недостаточные, по его мнению, расходы на оборону 23 стран-членов альянса.

По словам самого Трампа, союзники откликнулись на данные требования США. "Многие страны НАТО согласились значительно увеличить выплаты, как им и следует. Деньги начинают притекать — НАТО станет гораздо сильнее", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В четверг было решено составлять ежегодные национальные планы по увеличению вклада в оборону. В них страны-члены будут указывать, как намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО. Первая серия докладов по выполнению этих планов будет готова к декабрю, и в феврале 2018 года ее изучат министры обороны стран-членов альянса.

На всех своих встречах президент США настаивал и на дополнительных усилиях по борьбе с терроризмом — на том, что он требовал от альянса еще в преддверии президентских выборов.

НАТО также решила формально вступить в международную коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", командование которой осуществляют США. Это решение было принято по инициативе Вашингтона из двух соображений: показать единство альянса в борьбе с терроризмом и представить платформу для координации действий участников коалиции.

Саммит G7

Завершающим этапом турне Трампа стало участие в саммите "Больший семерки" (G7) на Сицилии 26 и 27 мая. В ходе саммита США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония обсудили вопросы, касающиеся изменения климата, борьбы с терроризмом, разрешения миграционного кризиса, России, Сирии, а также помощи африканским странам в борьбе с эпидемиями и голодом.

Сам президент США, выступая перед американскими военнослужащими на базе Сигонелла в Италии, назвал саммит "чрезвычайно продуктивным". По его словам, данная встреча "позволила США укрепить связи с нашими союзниками".

По итогам встреч участники приняли декларацию, которая оказалась значительно короче, чем на предыдущих саммитах "семерки". Всего шесть страниц. Среди прочего, в декларации страны отметили важность борьбы с терроризмом, укрепление противостояния ИГ. Ключевое влияние на это оказал недавний теракт в Манчестере.

Лидеры G7 в ходе саммита попытались, среди прочего, достичь единства по борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации в субботу были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению. Трамп написал в Twitter, что примет решение по климату на следующей неделе.

Ранее Трамп критически высказывался о документе, считая, что он не отвечает национальным интересам страны. До настоящего времени администрация США не приняла решение о перспективах участия страны в соглашении.

Помимо этого, в итоговом документе страны вновь подтвердили свою поддержку Украине, заявив, что Россия несет ответственность за данный конфликт. Лидеры также выразили готовность ужесточить санкции в отношении Москвы, если этого потребует ситуация.

Сломал систему

В соответствии с имиджем нового лидера США, турне американского президента не обошлось и без различного рода скандалов, эксцессов и просто забавных моментов.

Большой резонанс вызвало видео, на котором Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе резко отодвинул стоявшего перед ним премьер-министра Черногории Душко Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в сети, вызвав недоумение у многих пользователей. В Черногории и странах региона инцидент вызвал большой резонанс, попав на первые позиции в СМИ.

Государственный телеканал Черногории RTCG сообщил в пятницу о начатом сборе подписей под петицией на сайте Белого дома с требованием к президенту США Дональду Трампу извиниться перед грубо отодвинутым им в Брюсселе премьером республики Душко Марковичем.

В свою очередь сам "пострадавший" глава правительства республики сообщил, что не придал значения произошедшему, но вынужден был отреагировать в связи с общественным резонансом.

Пребывание Трампа в Брюсселе ознаменовал еще один инцидент, когда габариты служебного автомобиля президента США по прозвищу "Зверь" не позволили ему въехать в ворота королевского дворца, где американского лидера принимал король бельгийцев Филипп. В результате, по данным газеты Libre Belgique, Трампу пришлось пересечь королевский двор пешком, что было предусмотрено спецслужбами.

На грани скандала оказалось поведение Меланьи Трамп, которая по данным итальянских СМИ, не стала участвовать в официальной программе для супруг лидеров G7 из соображений безопасности. В Белом доме РИА Новости опровергли эти сообщения, назвав их неверными.

"Отличился" нарушением протокола и сам Трамп. Во второй день саммита он пришел на встречу с опозданием на час. А после этого не стал пользоваться наушниками для перевода, когда итальянский премьер Паоло Джентилони открывал дискуссию на итальянском языке. Поведения Трампа на саммите он коснулся на итоговой пресс-конференции, назвав его "любопытным" и "идущим на диалог".

Как передает телеканал CNN, президент США Дональд Трамп похвалил обувь президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в ходе встречи в Эр-Рияде, где оба лидера находились с визитом.

"Мне нравятся ваши туфли. Боже, вот это туфли", — заявил Трамп во время встречи со своим египетским коллегой. Как отмечает телеканал, заявление Трампа последовало после того, как ас-Сиси похвалил президента США за его "уникальную личность, которая способна сделать невозможное".

Одним из самых обсуждаемых эпизодов визита президента США в Израиль стало селфи, которое сделал с Трампом эксцентричный парламентарий-заднескамеечник Орен Хазан, несмотря на все попытки премьера страны Нетаньяху ему в этом помешать. Невесть как пробившись в ряд чиновников первого эшелона, Хазан остановил президента, выудил из пиджака мобильный телефон, потратил несколько секунд на то, чтобы совладать с забарахлившим аппаратом, и сфотографировался, приобняв американского лидера. Снимок затем появился в Twitter c англоязычной подписью: "Спасибо, господин президент. Мне было приятно".