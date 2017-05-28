Трамп готовит кадровые перестановки в Белом доме - СМИ

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. После своего зарубежного турне президент США Дональд Трамп собирается сменить политические кадры Белого дома. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на соратников президента.

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В первую очередь, таким образом Трамп планирует свести на нет скандалы о связях с Россией, что может навредить его президентству.

Кроме этого, планируется, что новые должностные люди Белого дома выстроят политику общения Белого дома с общественностью, что включает в себя проведение большего количества поездок по стране, а также проведение информационных брифингов.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп завершил свое первое зарубежное турне, во время которого он посетил Ближний Восток, а также саммиты НАТО и G7.