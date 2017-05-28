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    Трамп готовит кадровые перестановки в Белом доме - СМИ

    (обновлено: )51
    Новые должностные люди Белого дома, согласно информации, выстроят политику общения Белого дома с общественностью, что включает в себя проведение большего количества поездок по стране, а также проведение информационных брифингов.
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. После своего зарубежного турне президент США Дональд Трамп собирается сменить политические кадры Белого дома. Об  этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на соратников президента.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В первую очередь, таким образом Трамп планирует свести на нет скандалы о связях с Россией, что может навредить его президентству.

    Кроме этого, планируется, что новые должностные люди Белого дома выстроят политику общения Белого дома с общественностью, что включает в себя проведение большего количества поездок по стране, а также проведение информационных брифингов. 

    Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп завершил свое первое зарубежное турне, во время которого он посетил Ближний Восток, а также саммиты НАТО и G7.

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