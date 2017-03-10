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    В мире

    Трамп пригласил Аббаса в Белый дом

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (90)

    (обновлено: )59
    Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подтвердил сообщение представителя главы Палестинской администрации о том, что Дональд Трамп пригласил Аббаса посетить Белый дом.
    Дональд Трамп
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп решил пригласить главу Палестинской администрации Махмуда Аббаса посетить Белый дом.

    Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

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    REUTERS Lucas Jackson
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    Представитель Аббаса Набиль Абу Рудейн ранее сообщил, что Трамп пригласил главу ПНА с визитом в Белый дом.

    "Да, могу", — ответил Спайсер на вопрос, может ли он подтвердить факт приглашения.

    Трамп разговаривал с Аббасом по телефону в пятницу.

    Трамп ранее выразил заинтересованность в разрешении ближневосточной проблемы. На переговорах в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп допустил, что урегулирования можно добиться путем создания одного государства, а не двух — еврейского и арабского — как это предусмотрено резолюциями ООН.

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