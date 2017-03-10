Трамп пригласил Аббаса в Белый дом

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп решил пригласить главу Палестинской администрации Махмуда Аббаса посетить Белый дом.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

Представитель Аббаса Набиль Абу Рудейн ранее сообщил, что Трамп пригласил главу ПНА с визитом в Белый дом.

"Да, могу", — ответил Спайсер на вопрос, может ли он подтвердить факт приглашения.

Трамп разговаривал с Аббасом по телефону в пятницу.

Трамп ранее выразил заинтересованность в разрешении ближневосточной проблемы. На переговорах в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп допустил, что урегулирования можно добиться путем создания одного государства, а не двух — еврейского и арабского — как это предусмотрено резолюциями ООН.