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    В мире

    НАТО не представляет угрозы для России - глава Пентагона

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    Как заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, почему Российская Федерация видит НАТО в качестве угрозы – "за гранью его понимания". По его словам, Россия решила быть стратегическим противником по целому ряду причин.
    Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 28 мая – РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что НАТО не представляет угрозы для Российской Федерации, и она знает об этом.

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    "Почему они (РФ – Ред.) видят НАТО в качестве угрозы – за гранью моего понимания. Очевидно, что НАТО не представляет угрозы. Но сейчас Россия решила быть стратегическим противником по целому ряду причин. Главное же в том, что НАТО – не угроза. И они знают об этом, у них нет в этом сомнений", — сказал Мэттис в эфире телеканала CBS.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что многие страны НАТО согласны увеличить размер своих платежей альянсу, и "НАТО станет гораздо сильнее". 

    Напомним, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что позиция НАТО по укреплению обороны является ответом на действия России.

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