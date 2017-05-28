НАТО не представляет угрозы для России - глава Пентагона

КИЕВ, 28 мая – РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что НАТО не представляет угрозы для Российской Федерации, и она знает об этом.

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"Почему они (РФ – Ред.) видят НАТО в качестве угрозы – за гранью моего понимания. Очевидно, что НАТО не представляет угрозы. Но сейчас Россия решила быть стратегическим противником по целому ряду причин. Главное же в том, что НАТО – не угроза. И они знают об этом, у них нет в этом сомнений", — сказал Мэттис в эфире телеканала CBS.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что многие страны НАТО согласны увеличить размер своих платежей альянсу, и "НАТО станет гораздо сильнее".

Напомним, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что позиция НАТО по укреплению обороны является ответом на действия России.