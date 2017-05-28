О чем говорят в мире: Трамп против всех, глобальный сбой в British Airways

РИА Новости Украина

Один против всех

Саммит "Большой Семерки" (G7) завершился в итальянской Таормине. Он показал, насколько велик разрыв между США и остальными шестью участниками, пишет журнал Spiegel, делая следующий вывод: администрация президента Дональда Трампа движется в сторону международной изоляции.

Лидеры G7 в ходе саммита попытались, среди прочего, достичь единства в борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.

Трамп написал в Twitter, что примет решение по климату на следующей неделе. Но что, если Трамп решит отказаться от сотрудничества, спрашивает журнал и отвечает себе: Канцлер ФРГ Ангела Меркель дала ясно понять, что она не желает идти на компромиссы касательно вопроса климата.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который, как и Трамп, был на саммите "новичком", рассказал, что напомнил американскому лидеру о важности Парижского договора.

"Приверженность соглашению необходима репутации США и является интересом самих американцев", — цитирует французского президента газета Independent.

Газета Monde решила отметить "талант итальянских дипломатов", который, по ее мнению, помог избежать открытого конфликта по вопросу. Это могло бы еще больше изолировать американского президента, обостряя его позицию, заключающуюся в лозунге "сначала Америка", заключает она.

Испорченные выходные

Задержки рейсов и путаница омрачили так называемые Банковские каникулы для многих британских путешественников.

Авиакомпания British Airways в субботу отменила все свои рейсы, вылетающие из двух крупнейших аэропортов Лондона, из-за масштабного сбоя в компьютерной системе. Произошло это в один из самых загруженных уик-эндов, отмечает Financial Times. Некоторые пассажиры оказались заблокированы в длинных очередях в "Хитроу", тогда как другие путешественники, которым удалось покинуть терминал, не могли найти место для ночлега, сообщает издание.

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Неполадки с компьютерной системой были вызваны перебоями в электроснабжении, речи о кибератаке не шло. Об этом в ходе видеообращения рассказал генеральный директор British Airways Алекс Круз.

Сбой вызвал сумятицу не только в полетах, но и в системе бронирования, выдачи багажа, работе стоек регистрации и мобильных приложений. Как уточняет газета Guardian, проблема затронула свыше тысячи рейсов. При этом, по мнению экспертов, клиентам авиакомпании придется столкнуться еще с целым рядом нестыковок в течение следующих нескольких дней, поскольку "самолеты и их экипажи находятся не в тех местах".

Осквернение могилы великого генерала

Французские издания Monde, Figaro и Express не оставляют без внимания возмутительный инцидент, произошедший в субботу вечером на одном из кладбищ страны.

Двое неизвестных, пробравшихся на кладбище в местечке Коломбэ-ле-Дез-Эглиз в департаменте Верхняя Марна, столкнули каменный крест, закреплённый на могиле бывшего президента Франции Шарля де Голля, разбив его.

Как пишет Monde, исплнителем этой "возмутительной провокации"стал неизвестный в возрасте около 30 лет. Злоумышленник только разбил крест, но не оставил никаких надписей на могильном камне, добавляет Express. Figaro отмечает, что инцидент спровоцировал волну возмущения среди французских политиков. Расследованием инцидента занимается местная жандармерия.

Ушедшая звезда "южного рока"

В субботу в США в возрасте 69 лет скончался музыкант Грегг Оллман, включенный в список 100 величайших певцов всех времен по версии Rolling Stone.

Оллман известен как сооснователь группы Allman Brothers Band, которая вдохновила и придала очертания "южному року" — популярному в 1970-е годы на юге США поджанру рока. Ядром группы стал сам Грегг и его старший брат — гитарист Дуэйн Оллман.

Вокалист и клавишник Грегг Оллман запомнился как один из главных архитекторов импровизационного слияния блюза, джаза, кантри и рока, за которым последовали такие знаменитые коллективы, как Lynyrd Skynyrd и Marshall Tucker Band, пишет газета New York Times.

Сообщается, что в 2016 году певцу пришлось отменить ряд концертов из-за проблем со здоровьем, а в марте 2017 он отменил все выступления до конца года. Многие знаменитости, знавшие Оллмана, поспешили выразить свои соболезнования в социальных сетях, среди них бывшая жена исполнителя певица Шер, американский кинорежиссер Кэмерон Кроу, для которого Allman Brothers послужили источником материала при создании фильма "Почти знаменит", барабанщик Beatles Ринго Старр и другие.