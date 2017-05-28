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    Двое мужчин, вступившиеся за мусульманок, убиты в поезде в США

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    В США два человека, вступившиеся за мусульманок, стали жертвами убийцы. Инцидент произошёл в пятницу вечером в пригородном поезде в Портленде, штат Орегон.
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    Трое пассажиров пытались утихомирить мужчину, оскорблявшего женщин в хиджабах, но тот набросился на них с ножом, нанеся двоим смертельные ранения.

    "Полицейские, дежурившие на платформе, зашли в поезд и обнаружили мужчину, получившего тяжёлые ранения. Они пытались оказать ему помощь прямо на месте, но не смогли спасти его, человек погиб. Были обнаружены ещё двое пострадавших, они были сразу же доставлены в больницу, но по прибытии один из них также скончался", — сообщил сотрудник полиции Портленда.

    Нападавший сошёл на следующей станции и пытался скрыться, но вскоре был задержан полицией. Сообщается, что это 35-летний приверженец идеи господства белой расы.

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