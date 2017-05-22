Саудовская Аравия и ОАЭ вложат $100 млн в фонд, созданный Иванкой Трамп - ТВ

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Саудовская Аравия и ОАЭ пообещали вложить 100 миллионов долларов в фонд, созданный по инициативе дочери президента США Иванки Трамп, сообщает телеканал CNN.

По его данным, этот фонд занимается помощью женщинам-предпринимателям на Ближнем Востоке. Впервые с инициативой создания этого фонда Иванка Трамп выступила в ходе своего апрельского визита в Берлин. Функции управления фондом возложены не на саму дочь Трампа, а на Всемирный банк.

Телеканал при этом отмечает, что во время предвыборной кампании Трамп обрушивался с критикой на своего оппонента, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон за то, что ее благотворительная организация получала финансирование от стран, которые "хотят видеть женщин в качестве рабов", среди этих стран называлась Саудовская Аравия.

Белый дом пока не прокомментировал эту информацию.

Иванка Трамп активно вовлечена в работу новой администрации США, хотя не занимает официальных должностей. Ранее издание Politico со ссылкой на юриста Иванки Джейми Горелика сообщило, что она получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и США в субботу в ходе визита Трампа подписали соглашения на 280 миллиардов долларов. В частности, США в ходе церемонии в Эр-Рияде с участием Трампа и Тиллерсона подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов.