наверх
22.05.201706:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Саудовская Аравия и ОАЭ вложат $100 млн в фонд, созданный Иванкой Трамп - ТВ

    Тема:

    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (51)

    0
    По данным СМИ, фонд занимается помощью женщинам-предпринимателям на Ближнем Востоке. Впервые с инициативой создания этого фонда Иванка Трамп выступила в Берлине. Функции управления фондом возложены не на саму дочь Трампа, а на Всемирный банк.
    Саммит W20 - Иванка Трамп
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Саудовская Аравия и ОАЭ пообещали вложить 100 миллионов долларов в фонд, созданный по инициативе дочери президента США Иванки Трамп, сообщает телеканал CNN.

    Трамп и Тиллерсон станцевали на приёме у короля Саудовской Аравии
    Канал RT на Youtube
    Танец Трампа на приеме у короля Саудовской Аравии

    По его данным, этот фонд занимается помощью женщинам-предпринимателям на Ближнем Востоке. Впервые с инициативой создания этого фонда Иванка Трамп выступила в ходе своего апрельского визита в Берлин. Функции управления фондом возложены не на саму дочь Трампа, а на Всемирный банк.

    Телеканал при этом отмечает, что во время предвыборной кампании Трамп обрушивался с критикой на своего оппонента, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон за то, что ее благотворительная организация получала финансирование от стран, которые "хотят видеть женщин в качестве рабов", среди этих стран называлась Саудовская Аравия.

    Белый дом пока не прокомментировал эту информацию.

    Иванка Трамп активно вовлечена в работу новой администрации США, хотя не занимает официальных должностей. Ранее издание Politico со ссылкой на юриста Иванки Джейми Горелика сообщило, что она получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации.

    Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и США в субботу в ходе визита Трампа подписали соглашения на 280 миллиардов долларов. В частности, США в ходе церемонии в Эр-Рияде с участием Трампа и Тиллерсона подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Олег Слободян
    Евросоюз отменил визы для украинцев