Воля: Трамп сознательно игнорирует Порошенко

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Проект федерального бюджета США на 2018 финансовый год предусматривает помощь Украине по разным программам. Общая сумма помощи составляет 350 миллионов долларов, в том числе возможность предоставления Украине летального оружия оборонного назначения.

Из этих денег 200 миллионов долларов предусмотрены на реализацию программ в сфере здравоохранения, поддержки экономического роста и содействие внедрению структурных реформ в Украине. Отдельно по линии Министерства обороны США предусмотрено предоставление Украине помощи в сфере обороны и безопасности на 150 миллионов долларов.

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Предоставление финансовой помощи Украине по разным проектам прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

Скриншот с Youtube Владимир Воля

(текст публикуется на языке оригинала)

Адміністрація Барака Обами тільки допускала можливість надання Україні летальної зброї. За адміністрації Дональда Трампа про летальну зброю згадують вже на стадії держбюджету. Чи говорить це про більшу рішучість США сьогодні?

— Я б не сказав, що це говорить про якусь більшу рішучість США, аніж у Обами. Ми знаємо, що при адміністрації Трампа було скорочено фінансування на поточний рік — замість 350 мільйонів на безпеку і питання ухвалили 150 мільйонів, і з огляду на те, що з'явилася інформація, що 150 мільйонів нададуть — це стільки, скільки і на цей рік. А що можна на ці 150 мільйонів купити? Те, що стосується 204 анонсованих мільйонів, то це швидше за все теж скорочена вже у цьому році допомога по лінії Держдепартаменту та США. Тому говорити про те, що буде якесь збільшення допомоги розмірів допомоги не варто. А от що стосується летальної зброї то, я думаю, що це швидше якесь політичне згадування, воно з політичним смислом певним зроблено. Що можна на 150 мільйонів купити, якщо там вказано ціна навчання, на інструктажі, на забезпечення, ще на щось, а що летальної зброї на такі гроші можна купити, що залишиться. Для порівняння візьмемо контракт із Саудівською Аравією, дев'ять мільярдів доларів, це тільки перша черга, яка найближчий рік буде реалізована. Два роки тому 150 мільйонів на навчання інструкторів, різне спорядження і плюс ще летальна зброя, може якісь невеличкі, не знаю, техніка буде передана.

Такі прогнози поки що невтішні.

— Ще відбуватиметься обговорення цього бюджету на наступний рік. Бюджетний рік США закінчується першого жовтня. Тому до жовтня до ухвалення бюджету на 2018 рік, тобто те, що буде після першого жовтня, ще може багато чого змінитися. Поки що нічого проривного там не було. Залишилися ті самі параметри, які ми отримали по факту на 2017 рік, як я вже сказав, на оборонну сферу замість 350 — 150 мільйонів, скорочення по лінії Держдепартаменту до 200 з хвостиком мільйонів доларів. І на наступний рік те ж саме пропонується, так що змін поки що ніяких кардинальних немає.

Наскільки однозначна і прогнозована політика президента Трампа щодо ситуації навколо України і в середині нашої держави?

— Ситуація у Трампа вже уявлення склалося певне стійке, ми бачимо стійке ігнорування нашого державного керівництва. Ми бачимо, що Павло Клімкін якимось чином потрапив на зустріч з Трампом і з віце-президентом Майком Пенсом, але чомусь не вдалося організувати до цього часу зустрічі Трампа з президентом чи навіть з Рексом Тіллерсоном, нашого президента з президентом США. Зараз саміт НАТО був і нічого не відбулося. Нікому не вдалося пролобіювати. Був саміт G7, який завершується сьогодні. Теж я сподівався, що, можливо, на полях цього саміту буде хоч якась коротка зустріч, але цього нічого не сталося. Натомість Трамп з декількома уже зустрівся по третьому колу, зустрівся з ким завгодно — і з міністрами закордонних справ і оборони Саудівської Аравії, і багато з ким. Але у нас така ситуація, дивно виглядає, що з нашим президентом Трамп чомусь не зустрічається, і Рекс Тіллерсон також.

То це свідоме ігнорування чи просто немає коли Трампу?

— Я думаю, що в цьому є свідоме ігнорування, а те, що було із зустріччю Клімкіна, то екскурсія була для Клімкіна по Білому Дому для того, щоб внутрішньополітичним опонентам Трампа в США показати, що ми проводимо зважену, збалансовану політику, хоча рівноцінність відвідин Білого Дому Сергієм Лавровим і Клімкіним лише зверху виглядає так начебто на користь України.

Чи буде така політика легкого ігнорування тривати по відношенню до України поки що?

— Поки що так. Це загадка чи можливо буде якийсь прорив трохи пізніше. Ми ще ж очікуємо, що США призначать відповідальну людину в Держдепартаменті, відповідальну за врегулювання на Донбасі. Тобто відновлять той формат, який був при президентові Обамі, Вікторія Нуланд була. Що стосується зустрічі, то я все-таки сподівають, що може хоч Тіллерсон, якщо в квітні не заїхав дорогою з Москви чи дорогою до Москви до Києва, може зустріч все-таки відбудеться. І це буде набагато важливіше, ніж зустріч Петра Порошенка з Тіллерсоном. Тому очікую, що якась зустріч все ж таки буде, і тут з іншого боку ми бачимо, що ситуація внутрішньополітична складається у нас таким чином, що скандал з Полом Манафортом знову був піднятий у нас, він розгортається. І будь-яке згадування України зараз здійснюється американськими посадовими особами адміністрації Трампа так, знаєте, "для приличия" як то кажуть, дань традиції. І не більше того та суцільне мовчання.

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